Agencia EFE Redacción Cataluña 14 AGO 2026 - 11:41h.

Dos de ellos en Barcelona están asintomáticos, y uno en Badalona, conocido este jueves, con síntomas seudogripales previos al contacto

Ingresado un paciente de 71 años infectado con el virus Crimea-Congo en el hospital Gómez Ulla de Madrid

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El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña mantiene bajo vigilancia a tres contactos estrechos en Cataluña del turista francoargentino que dio positivo en hantavirus hace unos días en Francia, dos de ellos en Barcelona (asintomáticos), y uno en Badalona, conocido este jueves, con síntomas seudogripales previos al contacto.

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Cuarentena domiciliaria preventiva y seguimiento diario activo

Según ha informado la conselleria en un comunicado este viernes, las tres personas "se encuentran en buen estado de salud, asintomáticas y aislamiento domiciliario preventivo" y han dado negativo en los test PCR en muestras de sangre y orina.

En el resto de España, se ha realizado seguimiento de cuatro contactos más (en Galicia, Madrid y Castilla y León), todos ellos asintomáticos y con analíticas iniciales negativas.

Según el protocolo de actuación, cuando los resultados son negativos se indica cuarentena domiciliaria preventiva y el seguimiento diario activo (videollamada) por parte de los equipos de Salud Pública hasta agotar el período de incubación.

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Por contra, si son positivos se activa el protocolo de aislamiento y se procede al ingreso y vigilancia hospitalaria en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Clínic de Barcelona.

El caso principal está sin capacidad de infectar

El Departamento de Salud ha destacado que el caso principal está "totalmente recuperado y no presenta capacidad de infección", mientras que sus contactos estrechos están localizados y bajo seguimiento preventivo.

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El paciente, un hombre joven que viajó desde Buenos Aires con escalas en Santiago de Chile y Madrid antes de llegar a Francia, presentó sintomatología durante su estancia en territorio francés y actualmente se encuentra en Galicia, "completamente asintomático desde el pasado 28 de julio".

Las últimas pruebas analíticas de PCR realizadas el pasado 7 de agosto han dado resultado negativo, confirmando que la enfermedad está resuelta y que ya no tiene capacidad de transmitir el virus.