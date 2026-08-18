El asaltante, que portaba una pistola y un fusil, se quitó la vida tras disparar contra varios alumnos del instituto privado

Tiroteo en una escuela en Tailandia: un estudiante mata a sus abuelos y a cinco profesores en un colegio de Bangkok

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Dos estudiantes han muerto en un tiroteo, este martes, en un instituto de Filipinas, en la ciudad sureña de Zamboanga, según ha informado el alcalde de la localidad, Khymer Adan Olaso. El asaltante, que portaba una pistola y un fusil, se quitó la vida tras disparar contra varios alumnos del instituto privado.

El primer edil ha explicado que el sospechoso llevaba una "cámara corporal" para transmitir en directo el ataque, en el que otras dos personas resultaron heridas. "El joven entró (en la escuela) con un rifle y una pistola. Con ella disparó a un compañero, que cayó muerto, y luego se suicidó", relató a la emisora local DZBB.

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"Estamos coordinando con las autoridades para obtener el informe completo y todos los detalles, que esperamos facilitar lo antes posible", indicaron las autoridades de Zamboanga en una rueda de prensa.

El agresor, un alumno de educación secundaria, se quitó la vida tras disparar contra el otro estudiante, que era de un curso superior, según ha publicado la CNN.

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La Policía Nacional de Filipinas (PNP, por sus siglas en inglés), que investiga "las circunstancias del incidente", señaló en un comunicado en Facebook que la "situación ya está bajo control" en el centro académico.

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Aumentan los incidentes con armas de fuego en Filipinas

El pasado 22 de junio se registró otro tiroteo en una escuela de Tacloban, a unos 580 kilómetros al sureste de Manila, donde murieron tres estudiantes y otros cinco resultaron heridos, un suceso que ha impulsado el debate sobre el uso de armas en el país.

En Filipinas, están regulados el porte y la posesión de armas con requisitos, como pruebas psiquiátricas y de consumo de drogas, capacitación en el manejo de estos artefactos y ausencia de antecedentes penales a quienes deseen obtener una licencia.

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Sin embargo, miles de armas de fuego ilegales circulan en el país y han provocado numerosos incidentes en los últimos años, según datos policiales citados por la estatal Agencia de Noticias de Filipinas (PNA, en inglés).