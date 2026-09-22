Julian y Stella Assange han compartido el anuncio a través de las redes sociales: "Felices noticias"

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Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ha comunicado a través de las redes sociales que será padre por cuarta vez. El anuncio, a sus 55 años, lo ha hecho compartiendo una imagen junto a su mujer, Stella Assange, en la que se la puede ver con las manos sobre su tripa, visiblemente embarazada.

“Esta nueva vida es gracias a todos los que lucharon por mi libertad”, ha señalado Assange a través de ‘X’, plataforma en la que ha acompañado la publicación con el hashtag #OctoberSurprise (sorpresa de octubre).

Julian Assange, padre por cuarta vez

Tras el anuncio, y en menos de 24 horas, ese mensaje ha dado ya la vuelta al mundo, sumando más de 2,2 visualizaciones y más de 170.000 ‘likes’.

Además, con la misma fotografía y en la misma línea, la propia Stella Assange reproducía instantes antes el anuncio: “Felices noticias. Esta nueva vida no hubiera sido posible sin todos los que lucharon para traer a Julian Assange a casa”, ha señalado ella desde su perfil en ‘X’.

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La pareja ya tiene otros dos hijos en común: Gabriel y Max, nacidos en 2017 y 2019 respectivamente. Por su parte, el otro hijo del fundador de Wikileaks es Daniel, su primogénito, fruto de su matrimonio con Teresa Assange, de la que se separó en 1999.

La libertad de Julian Assange

El anuncio se ha producido, además, tan solo cuatro días después del regreso de la pareja a las redes sociales, lo que fue compartido también por Stella, el propio Julian Assange y Wikileaks, desde su cuenta oficial.

“Estoy de vuelta”, señaló él, y ahora ha vuelto con una de las noticias más felices que esperaban anunciar.

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De este modo el programador, periodista y activista australiano continúa retomando su vida desde que saliese en libertad el 24 de junio de 2024, tras 1.901 días en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, y una vez el Tribunal Superior de Londres le concedió la libertad bajo fianza, apenas meses antes de que fuese reconocido por el Consejo de Europa como preso político.

Fundador, editor y portavoz de Wikileaks, desde 2010 y hasta ese 2024, fue perseguido judicialmente por Estados Unidos, acusado de espionaje y traición. Su salida de prisión en Reino Unido, de hecho, fue posible después de que llegase a un acuerdo con EEUU en el que se declaró culpable de violar una ley de espionaje por la que había sido procesado.