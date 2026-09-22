Carlos Plá Valencia, 22 SEP 2026 - 13:49h.

Los ecologistas atribuyen la muerte a la instalación de varios campos de placas solares y la colocación de 27 torres de alta tensión en la zona que ponen en peligro a las aves

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La asociación Salvatierra-Ecologistas en Acción de Villena (Alicante) ha denunciado la muerte de una joven águila culebrera electrocutada en la Sierra de Salinas. "El ave se electrocutó al posarse en una torreta de media tensión y tocar el cableado aéreo", aseguran desde la organización.

Los ecologistas atribuyen la muerte de este ejemplar a la transformación que está sufriendo este espacio natural como consecuencia de una serie de proyectos fotovoltaicos que se están desarrollando. "Las 1000 hectáreas del valle van a estar ocupadas por una sucesión de proyectos fotovoltaicos donde predominarán los campos de placas solares y donde ya se ha eliminado un centenar de miles de pies de almendros, olivos, cerezos y vid, unido a la instalación de inmensas torres de alta tensión, con un total de 27 nuevas torres de alta tensión, que van a recorrer todo el valle hasta las estaciones eléctricas", denuncian.

La Sierra de Salinas es un espacio natural de gran importancia para las aves rapaces donde destacan especies como el azor, el halcón peregrino, el águila calzada, el águila real y la culebra europea. "Todo el valle es un corredor ecológico para las especies presentes, no solo para las aves rapaces que son objeto de protección en la Sierra de Salinas, sino para todas las especies que utilizan estas zonas como áreas de campeo y dispersión", explican desde la asociación.

Riesgo de electrocución

Los estudios ambientales de las nuevas líneas de evacuación de Villena reconocen, según la asociación, que la colisión/electrocución es un riesgo real para la avifauna y mencionan expresamente especies como águila real, búho real, halcón peregrino, busardo ratonero, gavilán y culebrera europea. "Alentados por la electrocución sucedida en la misma área de ocupación por los campos solares, seguimos manifestando nuestro rechazo a todos los proyectos fotovoltaicos que se han aprobado en el valle de Sierra de Salinas", señalan.

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La asociación recuerda que en 2023 Iberdrola destinó 350.000 euros para la instalación de aisladores en torres eléctricas próximas a la sierra para evitar la electrocución de aves. "A día de hoy es evidente que no se ha protegido todo lo necesario e imprescindible para evitar nuevas electrocuciones de aves rapaces" lamentan.

Más protección

En 2025 una de las jóvenes lechuzas liberadas en el proyecto para la recuperación de esta especie en Villena que la asociación Salvatierra lleva desempeñando desde 2018, apareció electrocutada cerca de la pedanía de las Virtudes en una torreta de media tensión. Hoy la torreta está protegida con aisladores para evitar que cualquier animal pueda morir electrocutado. "Desde Salvatierra pedimos al Ayuntamiento de Villena que realice un inventario de todos los puntos con riesgo de electrocución o colisión para aves y se destinen los esfuerzos necesarios en compensar el agravio por la pérdida del ecosistema y del patrimonio natural de Villena", señalan.

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La asociación reclama una mayor implicación del ayuntamiento de la localidad. "Nos gustaría destacar la implicación y los esfuerzos por parte de los agentes medioambientales de consellería que están revisando líneas y han aislado justo esta semana dos apoyos peligrosos sin haber habido electrocuciones, solo por aviso de nuestra asociación", recuerdan, e insisten en que "la electrocución de aves rapaces es un problema que a día de hoy no se ha resuelto en su totalidad ni a lo largo ni a lo ancho del territorio. Esperamos que Villena deje de perder sus tesoros y empiece a luchar por conservarlos"