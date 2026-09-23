Según el relato de la joven denunciante, en febrero de 2023 Hakimi la besó y le hizo tocamientos sin su consentimiento, antes de violarla.

Achraf Hakimi recurre ante un tribunal superior para intentar que se desestime su caso de violación

Compartir







La Corte de Casación francesa, equivalente al Tribunal Supremo español, ha dado la razón a una joven en su demanda contra el futbolista del Paris Saint-Germain (PSG), Achraf Hakimi, al que denunció por una presunta violación cometida en 2023. Con esta decisión, la máxima instancia judicial gala no entra en el fondo de la denuncia, solo obliga a que el caso del defensa parisino sea visto ante un tribunal que tendrá que declarar la culpabilidad o inocencia del futbolista.

PUEDE INTERESARTE Los orígenes de Achraf Hakimi, el futbolista que le dio al pase a Marruecos ante España en Qatar 2022

Una denuncia que se remonta a 2023

El caso se remonta a febrero de 2023 cuando una joven denunció en una comisaría que el jugador del PSG la había violado, pero el deportista siempre ha tachado de "falsa" esa acusación.

En febrero, la justicia ordenó enviarlo a juicio, una decisión que Hakimi recurrió sin éxito y que su defensa llevó hasta la máxima instancia judicial francesa que también ha tumbado sus recursos.

La presunta víctima contó que había conocido a Achraf Hakimi en enero de 2023 a través de la red social Instagram y que fue a su casa en un vehículo con conductor (VTC) encargado por el jugador, indicó una fuente policial en el momento de los hechos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según el relato de la mujer, Hakimi la besó y le hizo tocamientos sin su consentimiento, antes de violarla. A continuación, habría logrado apartarlo y contactar a una amiga por mensaje, que fue a recogerla.

Achraf Hakimi fue imputado y puesto bajo control judicial unos días después, en marzo.

Durante todo el proceso, la defensa de Hakimi ha denunciado lo que considera una "justicia de clase al revés". "Esta investigación solo se abrió porque un parte policial" acabó en la prensa, al ser Hakimi "una figura pública"», aseguró en su día.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para la joven denunciante, sin embargo, la filtración de su declaración en el diario Le Parisien constituyó "el mayor trauma de [su] vida".

En su primera intervención mediática, Jeanne (pseudónimo) declaró al medio de investigación Mediapart que quería "un juicio para defender[se], para ser escuchada". "Tengo ganas de que me crean", agregó.

"No es agradable para mi clienta ver cómo aclaman, ovacionan a quien ella acusa de violación", subrayó su letrada, para quien "todavía queda un largo camino por recorrer en la lucha contra las violencias sexuales en el mundo del fútbol masculino".