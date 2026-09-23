Aplican la eutanasia a una rinoceronta de Bioparc para evitar su sufrimiento irreversible

El equipo del parque practica la eutanasia al animal, de siete años, para evitar su sufrimiento ante una enfermedad en la médula ósea

Los españoles aceptan el uso de animales para la investigación, pero no para fines estéticos ni de entretenimiento, según un estudio

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La rinoceronta Ami, de siete años, ha muerto en Bioparc València tras un deterioro "irreversible" de su salud en los últimos meses que ha llevado al equipo del parque a practicar la eutanasia al animal para evitar su sufrimiento, según ha informado el recinto en un comunicado.

Ami llegó al parque valenciano en 2023 por la relevancia del programa internacional de conservación en el que participa Bioparc ante el "grave riesgo" de extinción del rinoceronte y se integró "rápidamente" en el grupo.

Sin embargo, desarrolló "importantes problemas médicos" que fueron "agravándose progresivamente" y, ante el "deterioro irreversible" de su salud en los últimos meses y tras una "evaluación exhaustiva", se decidió practicar una eutanasia para evitar el sufrimiento. A falta de los resultados definitivos del estudio histopatológico, los datos apuntan a una enfermedad "fatal" de la médula ósea.

El personal del parque está "muy afectado", señala Bioparc, que ha destaca que "queda el recuerdo de su excelente carácter y la relevancia de su presencia en la estructura del grupo con el éxito y esperanzador nacimiento del primer rinoceronte valenciano".

Ami llegó a Bioparc Valencia en 2023 procedente del Zoo de Kolm*rden (Suecia). Allí había tenido problemas dérmicos "importantes" que se habían resuelto "lentamente" antes de llegar al parque valenciano. Sin embargo, el personal de biología advirtió periodos de "apatía" y "alteraciones" en su comportamiento habitual.

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Pese a "todos los esfuerzos veterinarios y los distintos tratamientos", los últimos resultados evidenciaron un "notable empeoramiento". Durante el proceso se contó con el apoyo de especialistas en caballos de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, ya que los rinocerontes están "lejanamente emparentados con los caballos", y parte de su fisiología es "muy similar" al de los equinos por lo que pueden sufrir afecciones similares.

Los datos clínicos de los que disponen indican que sus patologías "estaban posiblemente relacionadas con una enfermedad de base y fatal de la medula ósea que ha ido progresando poco a poco, y que explica la alteración significativa en los valores sanguíneos".

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De hecho, no generaba de forma adecuada ni glóbulos rojos ni plaquetas, que llegaron a estar "a cero". En los últimos dos meses su salud se deterioró "con rapidez". Considerando su historial clínico, la evolución negativa, el criterio del equipo de cuidado animal y tras compartir la decisión con el Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP), "se decidió no prolongar la situación e impedir su padecimiento practicando la eutanasia".

El equipo del parque ha realizado la necropsia en colaboración con la unidad de patología de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Desde un punto de vista científico, Bioparc recalca que es un caso "muy llamativo y raro", por lo que, pendientes del resto de resultados de anatomía patológica para conocer la causa de la enfermedad, las conclusiones del estudio formarán parte de los proyectos de investigación tanto del parque como de la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios (WAZA) de la que Bioparc Valencia es miembro.

Ami ha formado parte del grupo de rinocerontes con el macho Martin, las hembras Nombula y Kwanza y el pequeño Kairu, la primera cría nacida en noviembre de 2025. Bajo la amenaza de la caza furtiva por su codiciado cuerno, el rinoceronte necesita un "compromiso colectivo" para su preservación.

Incluido en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), esta entidad insta a considerar como una única población global las poblaciones tanto en su área de distribución natural como fuera de ella (denominadas in situ y ex situ respectivamente), de acuerdo con su plan estratégico 'Un Solo Programa' (One Plan Approach).

Con el fin de asegurar la supervivencia de la especie, junto a la acción directa en los hábitats silvestres, la cría controlada científicamente en los parques puede ser "vital para reintroducirse en caso de un desastre en sus lugares de origen".