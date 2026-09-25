El papa León XIV ha llegado a Francia donde estará los próximos cuatro días: los principales temas en su discurso

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El papa León XIV ha llegado a Francia con un discurso en el que ha querido resaltar varios aspectos como los peligros de una inteligencia artificial descontrolada, que será el principal tema que se tratará en la entrevista que tendrá lugar en el palacio del Elíseo con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Esta tarde se desplazará en el papamóvil por las principales calles de París para bendecir a todos los que estén esperándole con los brazos abiertos en las inmediaciones del recorrido hasta llegar a la catedral de Notre Dame, donde oficiará una misa y comprobará cómo va la reforma del templo tras el brutal incendio que sufrió hace unos años. En la plaza de la Concordia, el sábado, tendrá el acto central: una misa de grandes dimensiones que tiene pensado reunir a 600.000 personas.

El papa defiende "una laicidad justa"

El Papa León XIV ha defendido este viernes ante el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, que "una laicidad justa" no consiste en "excluir la religión" de la esfera pública.

"Una laicidad justa no consiste, por tanto, en excluir la religión de la esfera pública o de la educación, sino en comprometerse a que el Estado y las instituciones religiosas dialoguen entre sí y unan sus fuerzas al servicio del bien común, para que el mundo tenga vida", ha subrayado el Pontífice, durante su discurso ante las autoridades francesas en el Palacio del Elíseo, en el marco de su viaje de cuatro días a Francia.

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Por otro lado, el Papa ha pedido "prohibir las armas nucleares" y "reducir" los armamentos existentes porque, según ha advertido, "la paz no es un equilibrio de fuerzas, sino que se construye cada día a través del diálogo y la justicia".

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Sobre el uso de las armas nucleares

"Os exhorto, pues, a que nunca os resignéis ante la perspectiva de una guerra considerándola 'inevitable', sino a que promováis sin descanso el diálogo y la diplomacia, con el fin de preservar sociedades pacíficas, respetuosas con la dignidad y los derechos de la persona y de los pueblos", ha destacado.

En este sentido, ha asegurado que Francia "tiene la vocación de seguir siendo un incansable artífice de la paz y del multilateralismo", en particular, en el seno de Europa.

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"Ojalá Francia, fiel a sus valores, trace el camino hacia una paz desarmada y desarmarte, y ofrezca con responsabilidad su insustituible contribución en favor de la paz. Que vuestra libertad crezca sin cesar en el compromiso por el bien común; que vuestra fraternidad abarque a toda la humanidad; y que la igualdad a la que aspiráis se base siempre en los fundamentos de la justicia y la caridad, sin eliminar las diferencias entre las personas, sino haciéndolas fructificar armoniosamente en beneficio de toda la sociedad", ha subrayado.