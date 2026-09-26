Las autoridades han tenido que aumentar el perímetro ante la demanda de asistencias a la santa misa

Así ha sido la llegada del papa León XIV a Francia: su agenda para la visita de los próximos cuatro días

Compartir







La santa misa del papa León XIV, celebrada en la plaza de la Concordia de París, ha concentrado a más de 600.000 personas. Las autoridades han tenido que aumentar el perímetro ante la demanda de asistencias. El pontífice se ha mostrado comprometido con la juventud, las crisis humanitarias y con el foco puesto en la evolución de la inteligencia artificial.

Como parte de su viaje apostólico a Francia, el Papa ha visitado el Centro de Acompañamiento e Integración Social Maison Bakhita, un proyecto de la Arquidiócesis de la capital gestionado por las Hermanas Scalabrinianas. El pontífice ha pedido "honrar la dignidad infinita de cada hermano y hermana y ha llamado a "rescatar" a aquellas personas a quienes "la economía y la cultura esclavizan".

Tras escuchar los testimonios de varias personas, como un refugiado afgano y una representación de la asociación Brazos Abiertos --que acoge a personas con discapacidad--, León XIV ha dado su bendición y pronunciado un discurso.

Ha reconocido "el papel fundamental de las mujeres en la construcción de una civilización del amor"

En el mismo, ha hecho referencia a la santa sudanesa que fue esclava, que da nombre a la iniciativa, y ha reconocido "el papel fundamental de las mujeres en la construcción de una civilización del amor, alternativa a la cultura que desagrega las comunidades y enferma a las ciudades de soledad".

"Santa Bakhita nos compromete a ver a quien no es visto, a rescatar a quienes hoy la economía y la cultura esclavizan, a honrar la dignidad infinita de cada hermano y hermana, en quienes el mismo Jesús llama a nuestra puerta", ha declarado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Nadie es tan pobre que no tenga algo que ofrecer; nadie es tan rico que no tenga algo que recibir. Hay vida en abundancia allí donde los límites de cada uno se abren a la presencia misteriosa de los demás", ha añadido.

Finalmente, el Papa ha agradecido la labor realizada por el centro: "Que Santa Bakhita y los grandes testimonios de caridad que han marcado la presencia de la Iglesia en Francia, especialmente en épocas de cambios turbulentos, intercedan por vosotros".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La visita del papa León XIV en Francia

El papa León XIV comenzó este viernes una visita a Francia que se prolongará hasta el 28 de septiembre y durante la que se ha reunido con el presidente de la República, Emmanuel Macron; ha visitado la sede de la Unesco y Notre-Dame y preveía reunirse con víctimas de abusos, entre otras actividades.

Tras la visita al centro para migrantes, este sábado por la mañana mantiene un encuentro con los Miembros de la Asamblea Sinodal Provincial, los Catecúmenos y los Neófitos. Por la tarde presidirá una misa en la Plaza de la Concordia y posteriormente se dirigirá a la Gruta de las Apariciones de Massabielle, en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, donde presidirá una oración.

Este domingo se reunirá con los obispos de la Conferencia Episcopal de Francia y, a las 11.00 horas, celebrará una misa en la pradera del Santuario y recitará el Ángelus. Por la noche dirigirá un rosario y una procesión con antorchas en el santuario.

Finalmente, el lunes 28 de septiembre, el Papa volará a Metz, al noreste del país, lugar de nacimiento de Robert Schuman --uno de los padres fundadores de la Unión Europea--, donde presidirá un encuentro interreligioso en el Centro de Conferencias Robert Schuman y participará en el encuentro 'En las raíces de Europa por la paz y la unidad'.

Cuando termine la misa del Santuario de Lourdes, al sur de Francia, León XIV tendrá un encuentro con víctimas de abuso de la Iglesia.