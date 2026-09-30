Yaniv, el héroe israelí del vuelo Flydubai

Netanyahu ha calificado lo ocurrido de "incidente de seguridad muy grave"

El vídeo del vuelo de FlyDubai con destino a Israel que muestra el caos tras el apuñalamiento entre los pilotos

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"Vi al terrorista en los controles, entre los dos asientos. No había ningún piloto. Agarré al terrorista, lo inmovilicé y lo saqué afuera. Agarré los controles y empecé a tirar de ellos. El avión empezó a estabilizarse un poco, y entonces el piloto me dijo que él tomaría el control a partir de ese momento". Son las palabras de Yaniv, el héroe del vuelo Flydubai.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también se ha pronunciado sobre los terribles sucesos ocurridos en un vuelo de Flydubai, en el que uno de los pilotos apuñaló a su compañero. Fue la propia tripulación la que logró reducir al hombre y aterrizar de emergencia tras desviarse de la ruta original que cubría las ciudades de Abu Dabi y Tel Aviv. El primer ministro y todo su Gobierno lo tienen claro: el piloto agresror intentó estrellar el avión con todos a bordo antes de ser reducido por lo que consideran que estamos ante un ataque terrorista.

Netanyahu ha calificado lo ocurrido de "incidente de seguridad muy grave" y ha dado las gracias a las personas que "evitaron un enorme desastre", entre ellos varios miembros de la tripulación, entre ellos el otro piloto y un pasajero israelí con el que ha podido hablar sobre lo ocurrido este miércoles.

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"Durante el vuelo, al acercarse a Israel, uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión. Hablé con uno de los pasajeros israelíes. Me dijo que el avión empezó a caer en picado", ha relatado el primer ministro en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.

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Netanyahu ha asegurado que este pasajero israelí logró irrumpir en la cabina de mando y junto a otro miembro de la tripulación "neutralizaron al piloto agresor mientras este intentaba sabotear los sistemas de la aeronave", mientras que otro tripulante de vuelo entró y logró estabilizar el avión.

"Rindo homenaje a estos héroes que demostraron una valentía y un coraje excepcionales. Salvaron muchas vidas. Evitaron un enorme desastre", ha agradecido.

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El primer ministro israelí ha informado de que se ha establecido nuevamente la calma en el aeropuerto de la ciudad saudí de Tabuk, en el que tuvo que aterrizar el avión y que "todos los pasajeros han sido evacuados de la zona de peligro, mientras que el piloto implicado ha sido detenido y está siendo interrogado.

De igual forma, ha trasladado también que ha dado instrucciones a los servicios de seguridad de Israel para que se mantengan alerta ante posibles nuevas amenazas. Posteriormente, Netanyahu ha recibido al pasajero israelí que ayudó a reducir al presunto atacante, a su llegada al aeropuerto internacional de Ben Gurion en un vuelo de Flydubai desde Arabia Saudí.

Un equipo del servicio nacional de ambulancias israelí, Magen David Adom (MDA), que se había desplazado al aeropuerto a las afueras de Tel Aviv, ha trasladado a un hospital a un hombre de 51 años con un traumatismo tras examinar a todos los pasajeros del vuelo entre Emiratos e Israel.

Los ministros hablan de un ataque terrorista

La cautela de Netanyahu en esta declaración contrasta con las primeras reacciones de dos de los ministros más ultraderechistas de su gobierno. Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, titulares de Seguridad Nacional y Finanzas, respectivamente, que se han apresurado a calificar de "terrorismo" lo ocurrido.

En esa línea se ha manifestado también el ministro de Defensa, Israel Katz, quien ha apuntado que este "grave incidente" ha sido "un intento de atentado yihadista" solo frenado por el "heroísmo de varios pasajeros israelíes".

"Según la información inicial de la que disponemos, la intención del terrorista era una sola: estrellar el avión con todos sus pasajeros", ha remarcado el ministro de Defensa, en declaraciones que recoge la cadena Canal 12.

El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha afeado la falta de reacción del secretario general de la ONU, António Guterres, al incidente que ha calificado de "grave intento de atentado". "Condenar el terrorismo contra los israelíes no tiene por qué ser tan complicado", ha espetado al diplomático portugués en sus redes sociales.