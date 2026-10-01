El demandante exigía recibir una indemnización por parte de Walt Disney por haber mostrado la calle de su domicilio en la producción de la serie documental de la cantante

Fue condenado en mayo a 15 años de prisión tras un juicio en el que se consideró probada su vinculación con el grupo terrorista Estado Islámico y su intención de cometer un atentado

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La Justicia de Austria ha desestimado este miércoles una demanda contra la compañía Walt Disney que presentó el autor del atentado frustrado contra un concierto de Taylor Swift en Viena, capital austriaca, en 2024. El demandante alegaba la vulneración de sus derechos de la personalidad en un documental sobre la cantante.

Beran A., de 21 años, exigía recibir una indemnización por parte de Walt Disney por haber mostrado durante unos segundos la calle de su domicilio en la producción de la serie documental de Disney+ que sobre la gira 'Eras Tour' de la cantante estadounidense. El demandante lo consideraba una violación de su privacidad, según informó la agencia austriaca APA.

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El demandante, en prisión preventiva tras su detención en 2024

El Tribunal Regional de Viena desestimó la reclamación en primera instancia. La jueza alegó que el demandante no reside en la vivienda familiar desde hace dos años ni "va a vivir allí en los próximos años", puesto que permanece en prisión preventiva tras su detención en agosto de 2024.

Beran A., quien no estuvo presente en la vista, fue condenado en mayo a 15 años de prisión en una sentencia aún no firme tras un juicio en el que se consideró probada su vinculación con el grupo terrorista Estado Islámico (EI) y su intención de cometer un atentado.

Su abogada, Ulrike Zeller, alegó que los "intereses de seguridad" de su cliente y de sus padres resultaron vulnerados al mostrarse la casa de la familia en la región de Baja Austria, situada al este del país, incluida la placa con el nombre de la calle, ante una audiencia de millones de personas.

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Por su parte, el representante legal de Walt Disney, Georg Kresbach, rechazó la acusación sosteniendo que "el solicitante pasó a ser de dominio público" a raíz de sus propios actos delictivos.

Además, la magistrada recalcó que el nombre del joven no es divulgado en el metraje, por lo que no resulta identificable únicamente a través del documental, y recordó que el domicilio "no forma parte de la esfera personal íntima".

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La corte señaló también que a los padres del condenado ya se les había abonado previamente una indemnización de 3.000 euros a cada uno y que la secuencia en cuestión fue retirada el 12 de mayo, unos seis meses después del lanzamiento de la producción.

Se cancelaron tres conciertos tras ataque terrorista contra Taylor Swift en Viena

Beran A. fue arrestado el 7 de agosto de 2024 después de que las fuerzas de seguridad austriacas destaparan un complot para atentar dos días más tarde contra uno de los espectáculos de Swift previstos en el estadio Ernst-Happel de Viena.

Por razones de seguridad, las autoridades cancelaron los tres conciertos programados, para los que se habían vendido cerca de 200.000 entradas.

Zeller ha anunciado un recurso de apelación completo contra el fallo. De confirmarse la resolución en segunda instancia, el demandante deberá asumir la totalidad de los costes del proceso.