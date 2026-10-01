El clamor, la lucha y la presión social persisten con una cacerolada frente a todos los ayuntamientos del país a las 20:00 horas

Última hora de las protestas por la vivienda: el BOE publica el segundo decreto con la prórroga automática de los contratos e indemnización

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MadridMuy atentos a lo que suceda mañana en el Congreso respecto a la votación de los decretos de vivienda anunciados por el Gobierno y aprobados por el Consejo de Ministros el martes, los manifestantes acampados en la Puerta del Sol continúan en la lucha contra una crisis de la vivienda que sigue asfixiando con precios desorbitados.

Mientras las protestas se extienden también por otros puntos de España, sin limitarse solo a la capital, –donde la acampada ha vivido ya su quinta noche consecutiva–, los manifestantes denuncian que las medidas presentadas apenas son de mínimos, quedándose solo en una parte de los reclamos. Por eso, ya se han anunciado nuevas movilizaciones y la presión y el clamor social, lejos de decaer, sigue en aumento, con distintas voces apuntando ya hacia una huelga general.

La protesta por el derecho a la vivienda sigue creciendo

Aunque el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos apoya los dos decretos del Gobierno, presionando al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y al resto de partido políticos para que los aprueben, consideran que estas medidas son de urgencia, y por eso convocan nuevas manifestaciones para este sábado en el resto del país, aparte de Madrid, y también una cacerolada frente a los ayuntamientos en la tarde de este jueves a las 20:00 horas.

Mientras, en la Puerta del Sol, la reivindicación sigue creciendo, con un aumento de las tiendas de campaña instaladas hasta superar ya el millar en la quinta noche. Sin descartar una huelga general hasta que el problema de la vivienda en España se solucione, por el momento sigue sin haber fecha para desconvocar la acampada.

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Con la zona completamente abarrotada y miles de manifestantes que no cesan en su lucha, el objetivo no cambia: “Hasta que el derecho a la vivienda no esté garantizado, nada”.

“Tenemos que estar aquí y apoyar porque hasta el viernes no sabemos nada”, señalan en la zona, mientras la partición del decreto de vivienda en dos sigue sin convencer. “Nos han puesto dos para que aprueben uno y el que es más fuerte caiga”, opina un joven desde la protesta en el corazón de la capital.

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“Las decisiones que está tomando el Gobierno ahora mismo no creo que estén a la altura de todo lo que estamos montando”, opina otra manifestante, mientras el sindicato sigue haciendo fuerza.

“El viernes solo hay dos opciones: o votar a favor de la vida o votar a favor de la especulación”, ha señalado Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos.

Aun así, lo que se decida no les frenará, como ha insistido: “Esto es un clamor que no va a parar hasta conquistar el derecho de la vivienda en este país. Por eso, pase lo que pase el viernes, hemos convocado manifestaciones en todas las ciudades del Estado este sábado”.

Así, sin descartar la huelga general, la presión persiste hoy con una cacerolada frente a todos los ayuntamientos del país a las ocho de la tarde. Mientras, pasan las horas y los días y la Puerta del Sol cada vez grita más.