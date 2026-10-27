Trump ha intensificado su presencia en la campaña para intentar preservar la mayoría republicana en el Congreso

Donald Trump llama "estúpido" al ex presidente Obama por burlarse de sus reformas en la Casa Blanca

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido en un mitin celebrado en el estado de Misisipi que no cambiará nunca el nombre del río, al contrario de lo que ha hecho con el golfo de México y lago Ontario. El republicano estaba destacando cómo, en el marco de las tiranteces de su Gobierno con los dos países vecinos, le cambió el nombre en documentos federales a ambos accidentes geográficos por golfo de América y lago América y, una vez más, sugirió la posibilidad de cambiarle el nombre al océano Atlántico de cara a las elecciones.

"Estoy pensando en el océano Atlántico. Lo llamamos océano Americano. Creo que a Europa le encantará. ¿Y saben qué? No lo haré. Lo prometo. El río Misisipi; no voy a cambiarle el nombre al Misisipi". destaca. "¿Se lo imaginan, señoras y señores? ‘Me complace anunciar que vamos a cambiar el nombre del… Oh, ¿en qué estado estamos? Oh, estamos en Misisipi. Estoy en un grave aprieto", bromeó.

Los republicanos podrían perder el control de la Cámara Baja del Congreso

Los sondeos apuntan a que los republicanos, afectados por el incremento del coste de la vida y la impopularidad de Trump y la guerra contra Irán, perderían el exiguo control de la Cámara Baja del Congreso en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que los demócratas podrían también disputarles el Senado.

Trump ha intensificado su presencia en la campaña para intentar preservar la mayoría republicana en el Congreso, pero afronta no solo unas encuestas desfavorables, sino también el peso de la historia: las elecciones legislativas de medio mandato suelen castigar al partido que ocupa la Casa Blanca.

Trump se considera el principal activo del Partido Republicano e intenta dar la vuelta a los sondeos con una gira por el país y mítines diarios en los que pide a sus bases que salgan a votar como si su nombre figurara en la papeleta el próximo 3 de noviembre.

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La oposición demócrata tiene hoy un 79% de probabilidades de ganar

Según las proyecciones de Decision Desk HQ, la oposición demócrata tiene hoy un 79% de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes y un 56 % de recuperar el control del Senado, favorecida por el descontento con la inflación, el precio de la gasolina y la impopular guerra de Irán.

De hecho, en el último siglo, solo en tres elecciones de medio mandato el partido del presidente ha logrado mejorar sus resultados en la Cámara Baja: con el demócrata Franklin D. Roosevelt en 1934, con Bill Clinton en 1998 y con el republicano George W. Bush en 2002