La Policía de Polonia rodea el Constitucional en el estallido de una crisis sobre la cúpula de la corte

La crisis latente sobre la composición de la cúpula de la corte ha enfrentado al primer ministro Donald Tusk con sus dos grandes rivales políticos

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La Policía ha rodeado este viernes por la noche la sede de Tribunal Constitucional de Polonia en la capital del país, Varsovia, en el estallido definitivo de una crisis latente sobre la composición de la cúpula de la corte que ha enfrentado desde hace meses al primer ministro Donald Tusk con sus dos grandes rivales políticos: el líder de Ley y Justicia y ex primer ministro Jaroslaw Kaczinski, y el actual presidente del país, Karel Nawrocki.

El conflicto comenzó a principios de este año, cuando Nawrocki, aliado de Kaczinski, se negó a juramentar a tres de los seis jueces propuestos por el Parlamento. El presidente del Constitucional, Bogdan Swieczkowski, declinó permitir que los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria asumieran sus funciones.

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Esta tarde, la agencia oficial de noticias polaca PAP avisó de que Swieczkowski y su adjunto, Bartlomiej Sochanski, habían sido suspendidos durante un mes y que sus nombres habían desaparecido de la página web del tribunal por orden de la jueza Anna Korwin-Piotrowska.

Minutos después, la corte aseguró en sus redes sociales que la página ha sido objeto de una "toma ilegal", que Korwin-Piotrowska no representa a la corte y que cualquier persona que participe en estas actividades "está cometiendo el delito de golpe de Estado".

En una primera declaración en redes sociales, Tusk ha declarado que la restauración del Estado de derecho "es un deber" y que "tras años de arbitrariedad" ha comenzado "un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere una acción decidida" porque "no hay otro camino".

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La tensión se traslada a las calles

La tensión se ha trasladado inmediatamente a las calles. La Policía de Varsovia ha confirmado que tres personas han sido detenidas por intentar entrar en la sede del Constitucional y ha lanzado una operación de seguridad contra "comportamientos agresivos" dado que un grupo de personas estaba "intentando romper la valla" que protege el recinto.

Nawrocki ha suspendido su viaje a Senegal y ha anunciado que da media vuelta. "En un momento así, el presidente debe estar en Polonia", ha manifestado mientras Kaczinski, también en redes sociales, ha denunciado que la corte está siendo objeto de un "atentado" por parte de los "servicios de Tusk" en un caso sin precedentes a "escala mundial"

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"A partir de hoy, Polonia se convierte en un estado policial, y de ahí ya hay un camino directo al autoritarismo, y luego al totalitarismo. El Tribunal es la garantía de nuestra libertad y soberanía. El pisoteo del derecho por parte de Tusk no tiene límites", ha aseverado el líder de Ley y Justicia.