Señalan que es fundamental esperar a analizar todos los factores que han influido en el accidente

Un primer informe del accidente ferroviario de Urda apunta a que una "cadena de averías, instrucciones y acciones estarían detrás de la colisión"

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El Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) ha interpuesto este viernes una denuncia ante el juzgado de Orgaz, Toledo, para esclarecer cuál es el origen de la filtración de las conversaciones entre el Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha y los maquinistas de los trenes implicados en el accidente del pasado miércoles de Urda, Toledo.

Según ha informado el sindicato, la difusión de estas comunicaciones es "inaceptable" y "alimenta juicios precipitados y exponen injustamente a los trabajadores implicados". Según un comunicado que han publicado este viernes, señalar al responsable de circulación antes de conocer todas las circunstancias "no es investigar", y explican que es fundamental esperar a analizar todos los factores que han influido en el accidente. Además, han expresado que filtrar estos audios es solo una manera de buscar "cabeza de turco para ocultar las deficiencias del sistema".

Desde el SCF han subrayado que "van seguir defendiendo a este compañero implicado y al colectivo de circulación, porque quien menosprecia a uno de nosotros, nos menosprecia a todos".

La organización considera que las responsabilidades deben alcanzar también a quienes dirigen y gestionan el sistema ferroviario porque la falta de inversión, la insuficiencia de plantilla y la ausencia de soluciones "no pueden quedar al margen de cualquier análisis".

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Por ello, el Sindicato de Circulación Ferroviario ha exigido formalmente responsabilidades a la dirección de Adif y solicitado la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por sus declaraciones señalando a un trabajador antes de conocerse las conclusiones de la investigación.

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Denuncian sobrecargas de trabajo y deficiencias en medios

Por otra parte, según han detallado desde el SFC, no se trata de un hecho aislado, sino que llevan años presentando escritos y reclamaciones ante Adif, al ministerio y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). También han promovido movilizaciones y denuncias públicas por la falta de personal en los Centros de Regulación y Control de Adif (CRC) y estaciones, sobrecargas de trabajo, incidencias y explotación degradada, deficiencias en medios y sistemas, falta de descansos efectivos, entre otras cuestiones.

Este mismo año, el sindicato ha denunciado cargas extremas en los CRC, con registros de hasta 104 telefonemas en un turno para un solo responsable de circulación, ha indicado. Según SCF, para poder atender comunicaciones, incidencias, pantallas y operaciones "se deben tener condiciones laborales que permitan hacerlo correctamente".

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Ya el pasado 6 de mayo, la organización solicitó de nuevo la intervención de la AESF para revisar la aplicación del RD 929/2020 y la Instrucción Técnica de Adif sobre tiempos de actividad. En su solicitud, advirtió de "jornadas continuadas de ocho horas y hasta doce, pausas de refrigerio que no siempre pueden disfrutarse y descansos ante pantallas que se ven comprometidos por la falta de personal" y reclamó límites de seis horas continuadas y descansos de cuarenta y cinco minutos.

Finalmente, desde el sindicato han recordado que tras el accidente ferroviario de Adamuz a principios de este año, se anunciaron mayores recursos para mantenimiento. No obstante, desde el sindicato se preguntan "dónde se están materializando y qué mejoras han llegado a circulación" y pide a sus compañeros que "trabajen conforme al reglamento, sin asumir cargas que comprometan la seguridad y que se respeten los descansos reglamentarios y efectivos"