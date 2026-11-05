Zelenski agradece a Felipe VI y a Pedro Sánchez el apoyo al pueblo ucraniano.

Pedro Sánchez pide a los países iberoamericanos acercarse a Europa y ofrece a España como puerta de entrada

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El Rey Felipe VI ha recibido esta tarde en el Palacio de la Zarzuela al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha trasladado al monarca sus agradecimientos por el respaldo de España a su país contra la invasión rusa y ha aprovechado para comunicar sus condolencias al monarca por el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), el pasado 28 de octubre, que dejó 69 muertos y más de 200 heridos.

"Nuestras simpatías van dirigidas a todos los afectados por esta tragedia", ha explicado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales sobre el encuentro, que ha ocurrido al término de la estancia de Zelenski en Madrid como invitado durante la XXX Cumbre Iberoaméricana. Zelenski también ha informado al Rey de "las consecuencias de los ataques diarios de Rusia contra Ucrania" y de la situación actual de la cooperación entre Kiev y sus socios para "reforzar las defensas aéreas del país y proteger mejor" a su gente.

"Contamos con el apoyo de España a este respecto", ha agradecido Zelenski, como también "la ayuda que proporciona" al pueblo ucraniano. El presidente, por último, ha transmitido a Felipe VI su "especial gratitud por su apoyo personal", especialmente "importante" para los ucranianos.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que España "seguirá junto al pueblo ucraniano" porque "defender su libertad es defender el derecho internacional la soberanía de los pueblos y el proyecto europeo". Así lo ha escrito tras su encuentro de este jueves en un mensaje publicado a través de 'X', recogido por Europa Press, tras su encuentro con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

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El jefe del Ejecutivo también ha agradecido a Zelenski su visita y su "compromiso" con "la paz y la libertad de Ucrania" después de casi cinco años del ataque militar de Rusia que ha enfrentado a ambos países desde febrero de 2022.

Según la prensa ucraniana, Zelenski necesita urgentemente interceptores como los patriot. El gobierno ya le prometió varios que están a punto de alcanzar su vida útil, pero necesita muchos más para sobrevivir a un posible ataque masivo este invierno. De momento no sabemos qué respuesta ha recibido.

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Una Cumbre en la que se han guardado las formas

A pesar de los roces y de las sonadas ausencias, como la de Lula, Sheinbaum o Delcy Rodríguez, la cumbre concluye con un acuerdo conjunto, algo no tan habitual. Una cumbre para unir, para confraternizar entre naciones iberoamericanas: esa ha sido siempre la intención.

Aunque la presencia de líderes políticos como Javier Milei genera dudas de que esa cordialidad se pueda mantener. Lo ha hecho, al menos, en los primeros momentos. Con el gélido, el fugaz saludo con Pedro Sánchez antes de llegar al plenario donde todos se verían las caras. También el Rey, el anfitrión cuya prioridad era -precisamente- mantener una melodía armónica en esta cumbre. "Eso pido también para el diálogo esta mañana. Creo que estamos preparados si nos ceñimos a la partitura", comentaba como aviso a todos Felipe VI para evitar otros antecedentes.

Esa partitura se agrietaba cuando tomaba la palabra el presidente argentino, para equiparar fascismo y socialismo. "El socialismo es fascista. La máxima fascista 'todo en el Estado, nada contra el Estado', describe a los estados socialistas". Sánchez ha preferido agradecer a todos los mandatarios su viaje a España a pesar de las diferencias ideológicas, aunque sí hacía esta mención preguntado por los periodistas. "El insulto no forma parte de mi forma de hacer la política... y ahí lo dejaría". La Cumbre acaba sin grandes acuerdos pero sí con una declaración conjunta que no se pudo alcanzar en la última cumbre en Ecuador.