El presidente argentino, en pleno acto de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, ha equiparado ante Sánchez socialismo y fascismo

Milei se salta la inauguración de la Cumbre Iberoamericana presidida por el rey tras no poder reunirse con él

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MadridPedro Sánchez y Javier Milei se han encontrado cara a cara por primera vez tras la polémica por los insultos del presidente argentino al jefe del Gobierno español en su visita anterior a Madrid. Ambos, protagonizando un frío saludo en la XXX Cumbre Iberoamericana, han estrechado sus manos al verse, con el rey Felipe VI y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, como testigos. Todos ellos han ido saludando igualmente al resto de los jefes de delegación asistentes al acto, celebrado en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

De igual modo, también el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha estrechado la mano del presidente argentino a su llegada, manteniendo con él un protocolario intercambio de palabras.

Pedro Sánchez y Javier Milei: el encuentro en la Cumbre Iberoamericana

En el saludo oficial, Javier Milei ha dado la mano al rey entre sonrisas mutuas, y después ha hecho lo propio con Sánchez de forma mucho más fría y breve por parte de ambos. El presidente argentino, que llegó este miércoles a Madrid, se ausentó de la ceremonia inaugural de la cumbre en el Teatro Real y de la cena posterior ofrecida por los reyes en el Palacio Real, pero sí ha mantenido antes una reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal.

La instantánea de este jueves, en cualquier caso, llega dos semanas después del último viaje que había realizado Milei hasta ahora a España, durante el cual, en un acto con empresarios, llamó "impresentable dictador" a Pedro Sánchez, entre otra retahíla de improperios.

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Por su parte, el presidente del Gobierno lo recibió en Madrid con una campaña en redes sociales, encabezada con el lema 'Soy zurdo y a mucha honra', en referencia a la denominación que utiliza el presidente argentino de forma despectiva para referirse a la izquierda política. Además, Sánchez publicó después una fotografía en la que él aparecía escuchando el tema ‘Fanático’ de la cantante argentina Lali y que fue compuesto contra Milei.

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Junto a ese último, no obstante, ha habido episodios anteriores de enfrentamiento, como el ocurrido a comienzos de mayo de 2024 después de que el entonces ministro Óscar Puente sugiriera que Milei había ingerido sustancias. La Oficina del presidente argentino incluyó duros ataques a Pedro Sánchez y referencias a las acusaciones de corrupción sobre su esposa, Begoña Gómez.

Más allá, el 19 de mayo de ese año, Milei, en un acto organizado por Vox en Madrid, llamó indirectamente a Sánchez "calaña" y calificó a Begoña Gómez de "corrupta". Entonces, el Gobierno español exigió una rectificación pública y, al no llegar, llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires y después decidió retirarla.

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Al respecto, Sánchez respondió que Milei no había estado a la altura y defendió que la reacción española era proporcional a los insultos y al ataque a las instituciones.

Entonces, el presidente argentino insistió en sus ataques, llamando "cobarde" a Sánchez, del que dijo que aplicaba un modelo parecido al venezolano Nicolás Maduro, reiterando que no pensaba disculparse.

Javier Milei equipara socialismo y fascismo ante Pedro Sánchez en plena Cumbre Iberoamericana

Ya en la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, Javier Milei ha equiparado ante el propio Pedro Sánchez socialismo y fascismo, volviendo a avivar las desavenencias.

"El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía. Ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política", ha aseverado.

De acuerdo con el mandatario, fascismo y socialismo "comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento"

La reunión de Javier Milei y Santiago Abascal

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado agradecido al presidente argentino tras reunirse ayer con él, antes de la Cumbre.

"Esta noche me he reunido con mi amigo y aliado Javier Milei", informaba el líder de Vox en 'X', donde le ha "agradecido su presencia" en la que ha sido la segunda visita del mandatario argentino a Madrid en plena precampaña electoral.

En la anterior, Milei se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, pero no con Abascal, que tuvo actos en A Coruña y Avilés durante la jornada.