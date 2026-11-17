Los duques acudieron al encuentro en Bombay con los finalistas de los premios medioambientales Earthshot

Los príncipes acudieron en este tradicional vehículo asiático de tres ruedas al paseo marítimo

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Con el príncipe Guillermo al volante de un rickshaw eléctrico y su esposa, Catalina, como pasajera, los príncipes de Gales sorprendieron este martes al llegar a su encuentro en Bombay con los finalistas de los premios medioambientales Earthshot, que esta noche repartirán cinco millones de libras entre los proyectos ganadores.

"La India alberga a más finalistas y ganadores del premio Earthshot que cualquier otro país. El Earthshot es el galardón medioambiental mundial que busca y amplía soluciones para reparar el planeta", publicó la pareja en su cuenta de Instagram.

Los príncipes acudieron en el tradicional vehículo asiático

Los príncipes acudieron en este tradicional vehículo asiático de tres ruedas a un paseo marítimo con vistas al puente de Bandra-Worli. "¡Hablemos de llegar con estilo!", bromeó por su parte la organización del evento sobre la llegada del heredero británico conduciendo un vehículo de Mahindra, una de las empresas nominadas en esta edición.

La compañía india, que ha puesto en circulación unos 400.000 vehículos eléctricos de tres ruedas en cinco años, compite en la categoría de aire limpio por su contribución a reducir las emisiones del transporte urbano.

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Los príncipes conocieron así a los quince finalistas de 2026, con iniciativas que van desde la detección de incendios forestales mediante inteligencia artificial hasta la reducción del desperdicio de alimentos.

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Los galardones, creados por Guillermo en 2020, se dividen en las categorías Proteger y Restaurar la Naturaleza, Limpiar nuestro Aire, Revivir nuestros Océanos, Construir un Mundo sin Residuos y Reparar nuestro Clima.

Cada ganador recibirá un millón de libras para ampliar el alcance de su proyecto.

Entre los candidatos se encuentran la ciudad española de Barcelona, nominada en la categoría de océanos, y el sistema argentino "Satellites on Fire, que utiliza inteligencia artificial para detectar incendios forestales y compite en la de aire limpio.

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También figuran proyectos de Australia, Bután, Canadá y la propia India, que acoge por primera vez la ceremonia de entrega de estos premios.

Este viaje sobre tres ruedas se suma al partido de críquet callejero que los príncipes jugaron en su primer día de gira junto a la leyenda local Sachin Tendulkar. La visita concluirá mañana con una reunión con el primer ministro, Narendra Modi, en Nueva Delhi.

La gira de tres días marca el primer gran viaje internacional conjunto de la pareja desde que Catalina se sometió en 2024 a un tratamiento contra el cáncer, tras el cual redujo considerablemente sus apariciones públicas.