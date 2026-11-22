Los equipos de emergencia han evacuado a nueve residentes y han conseguido controlar el incendio ocasionado por el impacto

Polonia localiza un misil J-101 tras denunciar la violación de su espacio aéreo por parte de Rusia

Compartir







Las autoridades ucranianas han desplegado un dispositivo de búsqueda y rescate en la localidad de Dimer, en la región de Kiev, después de que un ataque ruso con drones provocara el derrumbe de parte de un edificio residencial de cinco plantas durante la madrugada de este domingo, dejando dos personas --una mujer de 22 años y un niño-- heridas y al menos 14 desaparecidas.

Los equipos de emergencia han evacuado a nueve residentes y han conseguido controlar el incendio ocasionado por el impacto, que también ha producido daños en una tienda situada en las inmediaciones del edificio residencial. Asimismo, las labores de rescate continúan para localizar a los posibles afectados, según ha informado el jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se reúnen en China en una cumbre histórica que pone el foco en las armas nucleares

Rusia ha atacado 20 regiones ucranianas durante esta semana

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido la rápida intervención de los servicios de emergencia y ha advertido de que todavía podría haber personas atrapadas entre los escombros, al tiempo que ha informado de que otro menor ha resultado herido en un ataque ruso con bombas aéreas guiadas contra edificios residenciales en Zaporiyia.

En paralelo, el mandatario ha denunciado que Rusia ha atacado 20 regiones ucranianas durante esta semana mediante el lanzamiento de aproximadamente 2.700 drones, casi 1.460 bombas aéreas y 165 misiles de diferentes tipos. Entre estos últimos, ha asegurado, había un número considerable de proyectiles balísticos, incluidos modelos norcoreanos.

Ante esta situación, el mandatario ha reclamado acelerar el refuerzo de las defensas aéreas ucranianas y ha expresado su preocupación por los retrasos en la entrega de interceptores antibalísticos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En concreto, ha pedido a Estados Unidos que autorice el envío de misiles para los sistemas Patriot adquiridos y abonados previamente por los países aliados a través del programa PURL (Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania, por sus siglas en inglés), al que también ha instado a seguir destinando financiación.

"Necesitamos reforzar nuestra defensa", ha subrayado Zelenski, que considera que este mecanismo constituye la principal vía de suministro de interceptores antibalísticos para Ucrania.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Se intensifican las ofensivas rusas con drones y misiles

Los ataques se producen en un contexto de intensificación de las ofensivas rusas con drones y misiles contra Kiev y sus alrededores ante la proximidad del invierno. En el último gran bombardeo sobre la capital, registrado el 20 de noviembre, resultaron dañadas infraestructuras críticas y varios puentes, con un balance de al menos nueve muertos y 30 heridos.

Ante la persistencia de estas operaciones, Zelenski ha reiterado su petición a los aliados para que agilicen las entregas comprometidas de sistemas antiaéreos, especialmente de interceptores PAC-2 y PAC-3 de fabricación estadounidense.