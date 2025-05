Qué ocurre si te toca un premio de lotería y estás en paro o cobrando una ayuda

El impacto de recibir un premio en las ayudas públicas depende del tipo de prestación que se esté percibiendo

Qué pasa si ganas un premio grande en la lotería y tienes deudas con Hacienda o un embargo

MadridGanar un premio de lotería es una noticia que la mayoría celebraría sin ningún tipo de reservas. Pero si se está en una situación de desempleo o cobrando una ayuda pública, la alegría puede venir acompañada de un complejo entramado de obligaciones legales y fiscales que, si se ignoran, pueden llegar a derivar en sanciones o la pérdida de dichas prestaciones. En nuestro país, el impacto de recibir un premio de la lotería en las ayudas públicas depende del tipo de prestación que se esté percibiendo y de las condiciones económicas que la regulen.

Prestación contributiva: sin riesgos, pero con matices

Si estás cobrando el paro, es decir, la prestación contributiva por desempleo, no tienes, en principio, nada que temer. Esta ayuda se concede en función de las cotizaciones acumuladas durante la vida laboral del trabajador y no está condicionada por el nivel de ingresos o patrimonio. Por tanto, recibir un premio de lotería, independientemente de su cuantía, no implica la pérdida de esta prestación. Sin embargo, los expertos fiscales recomiendan comunicar cualquier ingreso extraordinario al SEPE para evitar posibles errores en el cruce de datos y garantizar la transparencia. Además, la lotería cuenta como ingreso, con lo que la próxima declaración de la renta puede haber un pequeño susto.

Subsidios y ayudas asistenciales: en la zona de riesgo

La situación cambia radicalmente si lo que percibes es un subsidio por desempleo o cualquier tipo de ayuda asistencial (como la Renta Activa de Inserción o el subsidio para mayores de 52 años). En estos casos, sí se aplica un límite de ingresos: no se puede superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), excluidas pagas extras, lo que en 2024 equivale a unos 810 euros mensuales.

Si el premio eleva tus ingresos por encima de ese umbral, puedes perder la ayuda durante el mes en que lo cobras, o incluso ser excluido si el nuevo patrimonio cambia de forma estructural tu situación económica. Además, el SEPE exige informar en un plazo máximo de 30 días naturales de cualquier modificación relevante en la renta del beneficiario (SEPE).

Pensiones no contributivas y otras ayudas sociales

Ganar la lotería también puede afectar a otras prestaciones sociales basadas en la falta de recursos, como las pensiones no contributivas, el Ingreso Mínimo Vital o las ayudas al alquiler. Todas ellas imponen límites estrictos de ingresos y patrimonio. En estos casos, ocultar el premio puede derivar en sanciones o reintegro de lo percibido indebidamente, como recuerda la Seguridad Social en sus comunicaciones a perceptores.

Queda claro que ser agraciado con un premio de lotería no te convierte automáticamente en defraudador, pero sí que puede hacerte perder prestaciones clave o incluso incurrir en responsabilidad administrativa, sin que puedas hacer nada para cambiar la situación. Lo más recomendable sería actuar con prudencia, informar a los organismos pertinentes y consultar con un asesor fiscal antes de tomar decisiones que sean irreversibles. Porque en cuestiones de suerte, la transparencia es el mejor blindaje.