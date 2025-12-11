La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto del 11 de diciembre de 2025

Comprobar resultado premiado del sorteo anterior

Compartir







El resultado del sorteo de La Bonoloto de hoy, 11 de diciembre de 2025, ha dejado la siguiente combinación ganadora: 03, 04, 12, 35, 37 y 46. El complementario es el 26 y el reintegro el 0.

La Bonoloto es un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado de España estrenado el 28 de febrero de 1988. Se realiza diariamente de lunes a domingo a las 21:30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

PUEDE INTERESARTE Lotería de Navidad 2025: los números más vendidos de las principales ciudades de España

¿Cómo se juega la Bonoloto?

En el juego se debe seleccionar un mínimo de seis números (del 1 al 49) para realizar cada apuesta. Además, también se puede seleccionar los números de cada apuesta de manera personal o que sea el propio sistema el encargado de hacerlo de manera totalmente aleatoria.

El precio de una apuesta es de 50 céntimos, pero se debe jugar al menos 1 euro para poder participar. Esto significa que, si el boleto participa en un único sorteo, se deberá incluir al menos dos apuestas. Si el boleto participa en más de un sorteo esa semana, se podrá incluir una única apuesta.

PUEDE INTERESARTE El dorsal de Marc Márquez, uno de los décimos más buscados para la Lotería de Navidad de 2025

¿Qué tipo de apuestas se pueden hacer en La Bonoloto?

Apuestas simples: se seleccionan 6 números solamente, de modo que se puede jugar antes de pagar hasta un máximo de ocho apuestas en un mismo boleto.

Apuestas múltiples: se seleccionan más de seis números (hasta 11) o solamente 5 números en cada apuesta. El importa de la apuesta depende en este caso del número de combinaciones que sean marcadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como la Bonoloto se celebra todos los días, se puede seleccionar participar en uno de ellos o en varios. Durante el sorteo, se extraen, además de los 6 números ganadores, un número complementario y un reintegro (del 0 al 9) con el objetivo de dar la oportunidad de subir su premio a quien ha acertado exactamente cinco de los seis números de la combinación ganadora y este número complementario en el primer caso, y de ganar lo apostado a quien ha acertado este reintegro. Tu no eliges el reintegro de tu resguardo, sino que se asigna aleatoriamente por los Sistemas Centrales de Loterías. En cada sorteo en el que se participe se comprobará este reintegro y si se acierta, el jugador recibirá el premio correspondiente al valor de la apuesta de ese resguardo.

Probabilidades aproximadas de acertar en la Bonoloto

1ª categoría (6 aciertos): la posibilidad aproximada de acertar es de 1 entre 13.983.816

(6 aciertos): la posibilidad aproximada de acertar es de 1 entre 13.983.816 2ª categoría (5 aciertos + C): la posibilidad aproximada de acertar es de 1 entre 2.330.636

(5 aciertos + C): la posibilidad aproximada de acertar es de 1 entre 2.330.636 3ª categoría (5 aciertos): la posibilidad aproximada de acertar es de 1 entre 55.491

(5 aciertos): la posibilidad aproximada de acertar es de 1 entre 55.491 4ª categoría (4 aciertos): la posibilidad aproximada de acertar es de 1 entre 1.032

(4 aciertos): la posibilidad aproximada de acertar es de 1 entre 1.032 5ª categoría (3 aciertos): la posibilidad aproximada de acertar es de 1 entre 57

(3 aciertos): la posibilidad aproximada de acertar es de 1 entre 57 Reintegro: la posibilidad aproximada de acertar es de 1 entre 10

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Jugar a la Bonoloto desde la página web: ¿cómo hacerlo?

De esta manera, los jugadores podrán ganar botes millonarios sin resguardos y con la ventaja de que serán avisados de los posibles premios que tengan. Para ello, tienen que acceder a la página web de Loterías y Apuestas del Estado y registrarse con un correo electrónico o DNI y una contraseña. Después tendrán que seleccionar la casilla de “Bonoloto” para configurar la apuesta y poder elegir el día del sorteo en el que se quiere participar, incluso pudiendo elegir participar en todos los sorteos aún pendientes de celebrar cada día de la semana.

Para una apuesta sencilla de seis números, tan solo hay que elegir la opción dada en la pantalla y darle a “Continuar”. Del mismo modo, si se quiere participar en un único sorteo, se debe de completar al menos dos pronósticos, debido a que la apuesta mínima es de un euro.

Para finalizar la apuesta, es recomendable revisar que todos los datos sean correctos y, una vez comprobado, darle a “Comprar”. La página permite al usuario poner nombre a sus apuestas y que se suscriban para jugar semanalmente, siempre y cuando tengan saldo. Además, hay un botón que permite comprar todas las semanas de manera automática, el cual puede ser activado o no por el propio usuario.

Nota: La única lista oficial de resultados válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Informativos Telecinco no se hace responsable en caso de errores u omisiones.