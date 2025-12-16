Este es uno de los pueblos con más suerte de España: diferentes sorteos de lotería han caído allí

1971, 1986, 2012, 2013, 2018, 2022 y 2023, los años en que el Gordo cayó en Manises

En 1957, el Gordo de la Lotería de Navidad daba para comprar 10 pisos y 10 coches... ¿y en 2025?

Manises, en la comarca valenciana de l’Horta, es un municipio de algo más de 30.000 habitantes famoso por su cerámica y por albergar el aeropuerto de València. Pero en el imaginario popular se ha ganado otro apodo, el del pueblo más afortunado de España en el Sorteo Extraordinario de Navidad. La propia administración Lotería Manises se presenta como “el pueblo que más veces ha repartido el Gordo de Navidad” y presume en su web de haberlo hecho siete veces.

Siete Gordos para un mismo pueblo

En la fachada digital de Lotería Manises, la secuencia aparece como una carta de presentación: 1971, 1986, 2012, 2013, 2018, 2022 y 2023. Son los años en que el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, el famoso Gordo, ha pasado por sus ventanillas. No se trata tan solo de un reclamo publicitario vano, sino que las propias crónicas de cada sorteo lo confirman. De esta manera, números como el 23.238 (1971), el 76.058 (2012), el 62.246 (2013), el 03.347 (2018), el 05.490 (2022) o el 88.008 (2023) dejaron parte de sus millones en Manises.

Solo con esos primeros premios, la localidad ha visto caer una y otra vez lluvia de dinero en forma de décimos agraciados. En la propia página de “Premios entregados”, la administración cifra ya en “más de 350 millones de euros” la cuantía de los grandes premios gestionados desde su mostrador, aunque aquí hay que tener en cuenta también el resto de juegos que esta administración reparte de forma habitual.

También tocan El Niño, Euromillones y la Bonoloto

La fortuna de Manises no se limita al sorteo del 22 de diciembre. En el Sorteo del Niño de 2020, el primer premio (57342) se repartió entre varias localidades españolas y una de ellas fue Manises. Ese mismo año, el segundo premio (21816) también dejó parte de su dotación en el municipio, por si no fuera suficiente concentración de la suerte en una única administración de pueblo.

Un año después, en 2021, el Niño volvió a mirar hacia la localidad: el primer premio, el 19570, se vendió en distintos puntos de la Comunidad Valenciana, entre ellos Manises. La propia Lotería Manises añade en su relación de premios que en ese mismo sorteo también validó décimos del segundo premio, el 44469.

La estadística se completa con otros juegos. De esta manera, el 23 de mayo de 2012, un boleto de Euromillones fue sellado en la administración nº 3 de Manises, en la calle Maestro Guillem 5, y obtuvo un premio de segunda categoría (5+1) dotado con la nada irrisoria cifra de 458.062,37 euros. En febrero de 2023, otro jugador que validó su apuesta de la Bonoloto en Manises se convirtió en el único acertante de primera categoría y ganó 2.427.548,74 euros.

A estos golpes de suerte se suman premios de Lotería Nacional (primeros y segundos premios en distintos sorteos ordinarios de 2024) y otros pellizcos menores de La Primitiva y más Bonolotos, todos ellos inventariados por la propia administración en su listado de “grandes premios”. En la lista de premios incluso se incluye una Quiniela de 13 aciertos. Una muesca más en el casi inmaculado (y creciente) historial de la administración de Manises.

De esta manera, que un municipio de poco más de treinta mil habitantes, conocido sobre todo por su tradición ceramista y por su aeropuerto, acumule tamaño historial de premios convierte a Manises en un lugar de peregrinación lotera: cada campaña de Navidad y del Niño llegan compradores de toda España, tanto a la ventanilla física como a la web de la administración, que vende décimos a distancia. La probabilidad de ganar no cambia por comprar allí, pero el relato sí: quienes hacen cola bajo sus azulejos saben que están jugando, literalmente, en uno de los pueblos con más suerte de España.

Es importante saber que en muchas ocasiones este tipo de concentración en los premios de la lotería o de los distintos juegos disponibles, se debe al efecto llamada de anteriores premios. Por ello, en realidad lo que ocurre es que se venden más participaciones o décimos en esta administración, lo que aumenta paulatinamente las probabilidades de que en este mismo lugar se reparta alguno de los premios. En cualquier caso, esto no va en contra del discurso de que se trate de un lugar tocado por la varita de la suerte, pero demostrarlo es una de esas tareas imposibles que tratan de aprovechar los que confían todavía en la diosa fortuna.