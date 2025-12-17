Jorge Bergantiños 17 DIC 2025 - 15:19h.

El librero y lotero lucense Fernando Toubes continúa con esta yincana navideña que comenzó en la Pandemia para que la gente volviese a ilusionarse

Cincuenta décimos de la Lotería de Navidad podrán ser encontrados en el Barrio de San Antonio de Lugo, a través de pistas

Compartir







LugoEl mes de marzo de 2020 será recordado durante toda la historia de la humanidad por el coronavirus Covid-19 que provocó una pandemia mundial. Es un episodio que tiene una evidente connotación negativa pero que a su vez, también desencadenó una cascada de aspectos positivos, principalmente relacionados con la solidaridad.

Uno de ellos comenzó en el barrio de San Antonio, en la ciudad amurallada de Lugo. Fue gracias a Fernando Toubes, lotero y librero, que puso en marcha la dinámica el Sueño de María. Una iniciativa en la que cada año desde ese 2020, días antes del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, esconde un número considerable de décimos en el barrio.

PUEDE INTERESARTE La matrícula de un 'Escarabajo' de 1970 que dejó un cuarto premio de la Lotería de Navidad en A Coruña

En la mente de este gallego siempre está el recuerdo del porqué “queríamos ilusionar a la gente, fue un momento muy duro a nivel social, nos marcó a todos y hay que hacer memoria, a veces nos olvidamos, por eso quería recordarlo.” responde Toubes la llamada de Informativos Telecinco.

A través de pistas, los vecinos deben averiguar el lugar donde se encuentran los 50 billetes y así llevarse el premio, que puede ser doble si el 01181 es agraciado el día 22 de diciembre. Un número especial y elegido con gusto, en noviembre de 1981, hace 44 años, abría la Librería Galicia, lugar donde Fernando idea esta yincana “que no deja de ser un juego.”

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El motivo principal no tiene nada que ver ni con el tema monetario ni promocional, es una manera de “agradecer a las personas que vienen al establecimiento, también al barrio todo lo que nos ha dado en casi 45 años. Es una zona humilde, con una renta per cápita muy justa.” San Antonio, localizado al norte de Lugo, es conocido por sus festejos populares y también por ser una zona muy residencial con edificios sin muchas estridencias.

Es todo un homenaje al barrio que le ha dado todo, por eso también los enclaves elegidos juegan un papel fundamental en su vida “hay lugares especiales, una casa muy emblemática en la que nos criamos todos los de aquí. Hay pistas de bares que ya están cerrados pero que tenían unas tapas increíbles que aún las tenemos en el paladar. Son pistas que te llevan más allá si eres de aquí”

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Un número que todavía no ha sido premiado desde comenzó la iniciativa

El 0.1181 aún no ha sido cantado por los niños de San Ildefonso desde que lotero lanzó el 'Sueño de María', ni los premios grandes ni la tradicional pedrea. Aunque cada año, es inevitable que a Fernando no se le venga a la cabeza que eso pueda pasar “todos los años lo pienso, no consigo asumir el hecho de que este número fuera el gordo o los premios importantes, sería muy emocionante.“

A pesar de ello el premio está asegurado, en primer lugar porque el hecho de encontrarlo ya lo es, en segundo lugar, en el caso de que hubiera algún billete que nadie localizase, serían entregados a una organización benéfica. En último lugar, porque todo puede pasar en el Teatro Real de Madrid el próximo lunes.

Ante ese último escenario, Fernando responde con una sonrisa, entre carcajadas, imaginándose por un momento la posibilidad de poder entregar un premio a los suyos de esta manera “nos abrazaríamos y no pararíamos de llorar, porque nos conocemos todos. Eso vale mucho más que cualquier tema monetario. No hay nada mejor.”

Desde el miércoles 17 hasta el domingo 21

Cincuenta décimos, diez al día desde el miércoles hasta el domingo, una cantidad que en años anteriores ha variado entre los 25 y los 100, pero que en cada edición sigue levantando expectación. “La gente venía a la librería preguntando que cuándo iba a empezar. Este año son 50 décimos, bastante visibles y con las pistas bastante directas.”

En el caso de que con el paso de los días y con el día 22 cada vez más cerca, reconoce que serán más benévolos y dará alguna oportunidad extra para que lo puedan encontrar. Eso sí, termina la conversación recordando el fin del Sueño de María “a las personas que consigan un décimo les pido que no sigan buscando más, encontrando uno ya han cumplido el objetivo.”