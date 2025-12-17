"Tendríamos que tener a cientos o miles de personas trabajando en el barranco del Poyo como si fueran las Pirámides de Egipto"

Alerta en la zona cero de la DANA: las fuertes precipitaciones inundan calles y bajos en varias localidades de l´Horta Sud

"Hay una obra que es la más importante de España que es el barranco del Poyo. Ya tendríamos que tener a cientos o miles de personas trabajando como si fueran las Pirámides de Egipto. No sé a qué esperamos, no se los gobernantes y los líderes a qué esperan para trabajar juntos en nombre de la gente, que es lo que esperan. Hay mucho por hacer, pero esta gente se merece mucho más".

Es el mensaje de José Andrés en sus redes sociales sobre lo que percibe en Valencia un año después de una tragedia. El chef es reconocido en medio mundo por su solidaridad en todos los desastres naturales.

"Visitando Valencia y los municipios afectados por la DANA y me sorprende la lentitud con la que el Gobierno y Generalitat activan los planes y ayudas para arreglar el Barranco del Pollo como prioridad nacional….podría volver a suceder y es inexplicable la falta de urgencia que la gente percibe", dice el cocinero.

"Yo creo que lo que dependa del Ministerio de Transición Ecológica, hay que tratarlo como la emergencia que es en cuanto a permisos para las obras, de licitaciones proyectos planes y que el Gobierno Central como el Autonómico tienen que hacer mucho más para que las cosas funcionen con más rapidez. Hay muchos proyectos que no han comenzado y no puede ser"

El chef ha regresado a Paiporta, localidad en la que estuvo repartiendo comida caliente en los momentos más complicados de la catástrofe con su ONG World Central Kitchen. "Caminando por el centro de Paiporta, viniendo del mercado, muchos comercios ya abiertos, nos queda mucho por hacer. Hay varias tiendas dentro del mercado, hay que arreglar goteras de problemas estructurales del pasado, pero el problema que veo es que lo más importante, arreglar el Barranco del Poyo va muy lento. Podría volver a suceder y es inexplicable la falta de urgencia que la gente percibe".

José Andrés estuvo en Valencia para brindar asistencia alimentaria a las comunidades afectadas por la DANA. "Hacen que me sienta muy orgulloso de ser español. España es un gran país y que nadie te diga lo contrario", destacaba José Andrés, al ver a tantos voluntarios ayudando en Valencia. "Hay cosas que mejorar, como en todos lados, pero es un gran país". En su visita también estuvo Rosalía.

La ONG World Central Kitchen trata de estar donde la gente necesita alimento, ya sea por una guerra como la de Gaza o Ucrania; por la destrucción de un terremoto, un volcán o un huracán; por una pandemia; o con los refugiados que llegan a la frontera de los Estados Unidos huyendo de la violencia y de la pobreza extrema. “Todo esto es posible gracias al trabajo con las comunidades donde quiera que vayan los equipos de WCK”, afirma la ONG. “World Central Kitchen surgió de una idea muy simple pero muy poderosa. La comida puede cambiar el mundo. Y un plato de comida es un plato de esperanza”, confiesa José Andrés.

World Central Kitchen, es la ONG creada por José Andres en 2010 y está dedicada al abastecimiento de comida en lugares de todo el mundo afectados por desastres naturales. "Lo menos que podemos hacer es estar cerca de ellos cuando las cosas se ponen difíciles", subrayó el cocinero español tras recibir el importante donativo.

La ONG fundada por el cocinero español colabora con organizaciones humanitarias que cuenta con miles de voluntarios y un centenar de cocineros para acudir a los lugares en los que la gente necesita un plato de comida.

World Central Kitchen se apoya en la colaboración con Cruz Roja, los bancos de alimentos locales y Ayuntamientos para identificar qué ciudades, barrios y poblaciones están más necesitadas de su ayuda. Diariamente, #ChefsForSpain distribuye comidas en mas de 150 puntos y realiza miles de repartos puerta a puerta gracias a la colaboración con Correos, dotaciones locales de bomberos y empresas privadas.