Hasta qué día se pueden comprar décimos de la Lotería de Navidad

La respuesta corta es que el tren de la suerte tiene una fecha clara de cierre: el domingo 21 de diciembre de 2025. Pero, como casi siempre con la Lotería de Navidad, el diablo está en los detalles, ya que la hora, el canal de compra y hasta la administración concreta pueden marcar la diferencia entre jugar o quedarte mirando el bombo desde el sofá.

El día tope: siempre un día antes del sorteo

El Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se celebrará cada 22 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, en el Teatro Real de Madrid, y este año 2025 cae en lunes.

Esa fecha fija arrastra otra que va directamente relacionada: la de la venta de décimos, que se cierra el día anterior, el 21 de diciembre. Tal y como indican las administraciones presenciales y online, los décimos “estarán a la venta hasta el 21 de diciembre”, subrayando que se trata del “día anterior al Sorteo”, independientemente de dónde queramos adquirir el décimo.

Esto es así porque, según la normativa de Loterías y Apuestas del Estado, el límite para comprar la Lotería de Navidad es el 21 de diciembre hasta las 22:00 horas y que ese día es el último en el que se pueden adquirir décimos válidos para el sorteo del Gordo.

La teoría es, por tanto, clara, con el límite marcado en rojo el 21 de diciembre, a las 22.00 horas. Sin embargo, en la práctica hay matices. Por ejemplo, nos referimos al detalle de que las ventas de ventanilla dependen de la hora de cierre de cada administración, y en ningún caso están obligadas a permanecer abiertas hasta la hora en que se detiene la venta de los décimos del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. De hecho, para ventas presenciales la venta de décimos se detiene a las 20.30. El límite de las 22.00 se mantendría para la venta de décimos en la web oficial.

No hay muchas más vueltas de hoja, por lo que si quieres participar en este gran sorteo, y optar a llevarte los 400.000 euros con que está dotado cada décimo del Gordo de Navidad, hay un momento que deberías conocer de antemano: el 21 de diciembre a las 22.00. Si no llegas a tiempo, es completamente culpa tuya, ya que los décimos llevan a la venta desde el mes de julio, y han estado disponibles tanto en las administraciones físicas de toda España, como desde los espacios web de estos establecimientos a través de internet. Ni siquiera podrás conseguir números en la web de SELAE a partir de esta hora, ya que la venta quedará completamente invalidada y todo queda ya visto para sentencia.

Solo queda esperar a que el bombo comience a girar el 22 de diciembre a las 9:00, y los números que tienes en tu bolsillo (o tu correo electrónico), sean los elegidos por la diosa fortuna.