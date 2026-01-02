La comisión de fiestas gallega del municipio coruñés de Carnota ha marcado una reunión para establecer una acción solidaria con Villamanín

Lío por el Gordo en Villamanín

CarnotaUna comisión de fiestas del municipio coruñés de Carnota se reunirá para estudiar iniciativas solidarias de apoyo a una comisión similar del ayuntamiento leonés de Villamanín con el fin de contribuir a rebajar el agujero por su gestión del Gordo de la lotería navideña.

Así lo ha indicado a EFE un miembro de la citada entidad gallega, Felipe Capelo, al señalar que debido a las festividades de fin de año, la reunión será el domingo, si hay acuerdo para hacerlo ese día; o bien la próxima semana, para que participen integrantes de varias comisiones de fiestas y asociaciones del municipio de Carnota.

Algunos compradores de participaciones se quedaron sin percibir premios de unos 80.000 euros por papeleta

"Queremos mostrar a los miembros de la comisión de fiestas de Villamanín que no están solos", ha afirmado Capelo en una conversación telefónica con EFE, y ha expresado la intención de presentar iniciativas para ayudar económicamente y de manera solidaria.

Capelo es uno de los integrantes de la comisión de fiestas de San Mamede que años atrás también vendía participaciones de lotería y ha asegurado que comprende las dificultades que atraviesan, generadas por la gestión "errónea" de la operación, tanto que ha asegurado: "Nos podría haber ocurrido a nosotros".

Tras resultar ganador del premio Gordo de Navidad el número 79432, algunos compradores de participaciones se quedaron sin percibir premios de unos 80.000 euros por papeleta, es decir de unos 4 millones de euros de los 35 millones de euros agraciado porque se vendieron 50 participaciones que no tenían consignación de décimos premiados.

Los integrantes de comisión de Vilamanín, en su mayoría jóvenes, vendedores de participaciones a razón de cuatro euros de apuesta y un euro de donativo, en una tensa reunión el pasado viernes con agraciados y perjudicados reconocieron su error, pidieron disculpas, propusieron renunciar a sus premios y sugirieron adoptar una quita en las participaciones para repartir el premio y evitar pleitos.

Sin embargo, aunque por ahora no han logrado apaciguar las desavenencias en el pequeño municipio leonés, de un millar de habitantes, sí han encendido la solidaridad del municipio gallego de Carnota, donde los integrantes de la comisión de San Mamede tratan de organizar una cadena de solidaridad.

Capelo ha indicado que hasta el momento no han logrado contactar con los jóvenes de la comisión de Villamanín, pero ha señalado que están dispuestos, si fuese necesario, a desplazarse a ese municipio para "defenderlos" y "ayudarlos", porque "un pequeño error lo puede tener cualquiera".