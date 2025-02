No fue hasta las 23:00 cuando los bomberos, tras recibir el aviso, procedieron a realizar las labores de control del fuego . Del edificio solo quedó, aunque dañado, el esqueleto de la estructura de hormigón .

Como resultado del desastre, el esqueleto del edificio, con una estructura sumamente “inestable”, no dejó más opción que su demolición ; una tarea que se inició el 2 de marzo, que duró 6 meses y que costó 17 millones de euros.

La investigación del caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid que tardó casi un año hasta determinar su sobreseimiento al estimar que no existía responsabilidad penal.

Ante ello, el magistrado arguyó que no concurrieron "indicios para poder establecer un engarce causal entre el consumo de cigarrillos y el origen o propagación del incendio". Su razonamiento se fundamentó en el informe de los peritos, que determinaron que no había causas que evidenciaran "la utilización de acelerantes en la combustión en ningún lugar del inmueble, no concurriendo indicio alguno que permita concluir en la intencionalidad del fuego".