Redacción Andalucía Europa Press 30 AGO 2025 - 11:34h.

La Audiencia Provincial de Almería condena al varón a tres años y medio de cárcel en una sentencia firme

El acusado agredió con puñetazos y patadas a la víctima, que tardó un mes en recuperarse físicamente

AlmeríaUn hombre ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por varios delitos después de darle una paliza a su pareja e intentar violarla en una playa de Almería porque la había visto en un pub hablar con otro.

En un contexto de violaciones al alza este 2025, la Audiencia Provincial ha dictado sentencia firme contra el acusado de agresión sexual en grado de tentativa y lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer.

La resolución judicial, consultada por Europa Press, recoge también los 80 días de trabajos comunitarios por un delito más amenazas y 18 días de localización permanente por vejaciones injustas. Además de prohibir al varón acercarse a la víctima en una década.

Antes del juicio, abonó 5.000 euros como indemnización a la chica a la que debe resarcir con 21.000 euros, no solo por las lesiones y las secuelas sufridas, sino también por los daños morales causados con sus actos.

Tirón de pelo, puñetazos y patadas

Todo ocurrió el 19 de noviembre del 2023 a las 5:30 horas de la madrugada cuando la pareja se encontraba en una zona de bares conocida como 501 de Aguadulce (Roquetas de Mar).

En un momento dado, el hombre se dirigió a la chica (con la que apenas llevaba dos meses de relación) y, por la espalda, le dio un "fuerte tirón de pelo", al percatarse de que estaba charlando con otro.

Acto seguido, el acusado pidió a la víctima salir a la calle para hablar de lo ocurrido, a lo que esta accedió. Así, cuando ella estaba sentada en el bordillo del Paseo Marítimo dispuesta a conversar, el hombre "le propinó un fuerte puñetazo".

"Le hizo caer" hacia la playa sin que antes de la agresión mediara palabra alguna. La chica se precipitó unos dos metros de altura hasta caer al arenal. Fue entonces cuando el acusado bajó por una escalera cercana.

"Con ánimo de quebranto físico" volvió a agredirla con puñetazos y patadas por todo el cuerpo, sobre todo por la zona de la barriga, mientras la insultaba y la menospreciaba, incluso con amenazas de muerte.

No la agredió sexualmente porque apareció la hermana

Más tarde, cuando la víctima intentaba telefonear a su familia, el acusado "la tiró al suelo, boca abajo" y se colocó encima de ella "inmovilizándola". Asimismo, fue él quien realizó una llamada de vídeo a la madre de la chica para decirle que fuera a recoger a su hija.

Al creer la víctima que el acusado ya se marchaba del lugar, aprovechó para levantarse del suelo y tratar de huir, si bien el hombre la siguió hasta darle alcance para obligarla, infundiéndole "miedo", a que fuera hasta la playa para lavarse la cara y evitar que sus allegados la vieran en esas condiciones.

A su vuelta desde la orilla, el acusado "con claro ánimo libidinoso" comenzó a besar a la mujer "sin su consentimiento", toda vez que se desvistió de cintura para abajo y forzó a la mujer a que le tocara.

El hombre no consiguió que la víctima accediera a las prácticas sexuales que le exigía dado que, más allá de la oposición de la víctima, de repente apareció su hermana para recogerla.

La afectada fue después asistida por servicios sanitarios por las heridas y lesiones que presentaba, de las que tardó 31 días en curar.