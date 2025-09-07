Redacción Madrid Agencia EFE 07 SEP 2025 - 19:08h.

Recuerdan en calles de Madrid a los 18.500 niños "asesinados" en Gaza y piden "una actuación urgente"

Durante 12 horas se mencionan a los pequeños "masacrados" para denunciar "la agresión" israelí

MadridEl nombre y los apellidos de cada uno de los más de 18.500 niños "asesinados" por Israel en Gaza en los últimos dos años están siendo recitados este 7 de septiembre en el centro de Madrid.

La protesta, que se suma a otras como la cacerolada en Cantabria, está organizada por la asociación de profesores 'Marea Palestina, la educación contra el genocidio', quienes ya se encerraron en el Círculo de Bellas Artes.

A través de un megáfono en la plaza del Callao, la manifestación comenzó a las 10 horas y se prolongará hasta las 22 horas. En este tiempo, mencionan a los pequeños palestinos que han perdido la vida en la Franja.

Varios centenares de personas se congregaron, formando un corro en el espacio público, durante las primeras horas de la jornada. Se pudieron ver grandes banderas, velas y una pizarra donde se leía 'Pasamos lista'

Su portavoz, Jesús Bartolomé, ha explicado a los periodistas que recitar el nombre de cada uno de los niños "masacrados en Gaza en estos últimos dos años" es su manera de denunciar la "agresión del Estado de Israel".

Mientras continúa la guerra, está "cercando" la Franja e impidiendo la distribución de alimentos, "generando una enorme hambruna" y un "auténtico genocidio" allí.

"Necesitamos una actuación urgente"

"¡Basta ya de palabras, necesitamos una actuación urgente por parte del Gobierno!", ha instado Bartolomé, antes de animar al Consejo de Ministros a aprobar el embargo de armas a Israel.

Y que sea mediante un decreto ley, de aplicación más rápida que la tramitación parlamentaria de una proposición de ley. También ha reclamado a España y a la Unión Europea la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el país.

Recuerdan que está cometiendo un incumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional. Al acto en la capital han asistido miembros de CGT Zona Sur de Madrid.