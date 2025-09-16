La Policía encontraba un segundo cadáver bajo los escombros de la explosión en Vallecas en el que hubo 25 heridos

El local en la zona de la explosión en Vallecas podría ser un negocio clandestino: investigan si fue el origen del estallido

MadridLa Policía ha encontrado un segundo cadáver bajo los escombros de la explosión registrada el pasado sábado en un edificio del madrileño barrio de Vallecas en el que hubo, al menos, 25 heridos, tres de ellos en estado grave.

La aparición del segundo cadáver se ha producido después de la reactivación de la búsqueda para encontrar otro posible cuerpo, han informado a EFE fuentes policiales, que han indicado que se intentaba encontrar a un joven de Latinoamérica.

La víctima, que no residía en Madrid, estaba de paso visitando a unos allegados, y ha sido un familiar el que ha alertado de que podía encontrarse en el lugar en el momento de la explosión, han agregado las fuentes.

El primer cadáver fue localizado en la madrugada del domingo por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ya que estaba sepultado bajo más de un metro de arena y escombros del edificio.

También era un hombre de nacionalidad colombiana, cuyo cadáver apareció en la segunda inspección de los bomberos y la unidad canina de la Policía Nacional.

La explosión fue causada por una "concentración de gases" y afectó a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio y al bar situado en los bajos del mismo, según explicaron fuentes de la investigaciónred