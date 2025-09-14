Redacción Madrid Agencia EFE 14 SEP 2025 - 13:29h.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz: "Preocupan especialmente" dos de los tres heridos graves en la explosión de un bar

Un vecino relata el gran susto por la explosión de gas en un bar de Puente de Vallecas, Madrid: "Ha sonado como una bomba"

MadridEl estado de salud de dos de las tres personas graves, de las 25 que resultaron heridas en la explosión en un bar del distrito madrileño de Puente de Vallecas, "preocupa especialmente", ha informado este domingo la vicealcaldesa de la capital española y delegada del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inma Sanz.

Según ha declarado Sanz en una entrevista en la cadena Cope, "preocupan especialmente" dos de los tres heridos graves en la explosión de gas de este sábado en el bar 'Mis Tesoros', ubicado en la calle Manuel Maroto, que causó una víctima mortal.

20 personas resultaron heridas leves

La vicealcaldesa ha añadido que hay que "esperar" para ver la evolución en las de las próximas horas de estas personas, las que más preocupan del total de 25 heridos, de los que cuales 20 resultaron con heridas leves.

En cuanto al varón fallecido, de 52 años, la delegada de Seguridad ha confirmado que el cadáver fue encontrado en la madrugada de este domingo en una zona "verdaderamente compleja" y "compactada" a más de metro y medio bajo los escombros.

El hallazgo del cuerpo se ha producido después de que los bomberos realizaran una nueva búsqueda, junto a la unidad canina de la Policía Nacional, al conocer que los familiares de la víctima no le localizaban.