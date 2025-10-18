Iván Sevilla 18 OCT 2025 - 12:25h.

Tres integrantes del grupo fueron arrestados después de robar en Vizcaya y anteriormente haber actuado en Lugo

Los ladrones planificaban bien sus golpes para llevarse dinero, joyas y artículos de lujo que rápidamente vendían

MadridOtra banda más que es desarticulada en la Comunidad de Madrid, después de la desmantelada de 'ladronas cariñosas'. El grupo delictivo que ha caído asaltó 38 casas del norte peninsular, ocasionando un perjuicio de 150.000 euros a las víctimas.

Según ha detallado la Guardia Civil en un comunicado este 18 de octubre, han sido detenidos los tres miembros de la organización en el marco de la 'Operación Spyhole'. Actuaban en distintas provincias, como la de Lugo, en Galicia.

Asentados en territorio madrileño, se desplazaban por carretera para cometer los robos y luego regresaban a sus domicilios, escondiendo su botín en caletas y dobles fondos de los vehículos. Únicamente buscaban dinero en efectivo, joyas y artículos de lujo.

Después de conseguir eso, rápidamente ponían a la venta todo lo lujoso que tenían en su poder. En muchas ocasiones, suponía una gran pérdida para los propietarios de complementos que tenían un alto valor sentimental.

Con una buena planificación de sus golpes, los asaltantes analizaban previamente las medidas de seguridad de los domicilios y averiguaban las rutinas de sus moradores para entrar en el momento más adecuado. Siempre en horario diurno.

Rompían cerraduras y mirillas para entrar

Accedían al interior de viviendas ubicadas en las últimas plantas de edificios, fracturando las cerraduras o sistemas de cierre de las puertas. Así como rompiendo las mirillas, tal y como han precisado desde el Instituto Armado.

Ocultando sus rostros y su cuerpo con ropa oscura e incluso utilizando guantes para no dejar huellas dactilares en las superficies que tocaban, portaban también mochilas. En ellas introducían todo lo que encontraban de valor.

Un automóvil de apoyo les esperaba fuera de los inmuebles para huir de inmediato. Estos vehículos pertenecían a una empresa que presta servicios de suscripción a través de una plataforma digital. Aunque la beneficiaria del contrato era otra compañía.

Los investigadores han apuntado que no estaba directamente vinculada con esta banda. Además, al avanzarse en las pesquisas de la Benemérita, los sospechosos cambiaron su metodología, empezando a usar coches a nombre de terceras personas.

Último golpe en tres casas de Vizcaya

Para comunicarse entre ellos durante los robos, los integrantes de la organización recurrían a números de teléfono de abonados que estaban a nombre también de otras personas, vinculadas a su entorno familiar, eso sí.

Los iban renovando con frecuencia para dificultar la labor policial. Si la investigación comenzó al conocerse varios robos en localidades lucenses, finalizó cuando los ladrones actuaron por última vez en tres casas de Vizcaya.

No volvieron a asaltar más domicilios porque fueron arrestados cuando estaban ya regresando. Un operativo de la Guardia Civil establecido en Briviesca (Burgos) permitió interceptarlos e incautar el botín sustraído, así como material usado para el delito.

Piezas de oro y monedas de colección

Encontraron concretamente cantidad de piezas de oro (pendientes, cordones, colgantes, pulseras, anillos, gemelos...), un reloj de alta gama y monedas de colección. Dos de ellas con un precio unitario de 3.500 y 2.200 euros.

También tenían fajos de billetes procedentes de los últimos golpes dados. A los detenidos se les acusa de un delito de pertenencia a grupo criminal y otro continuado de robo con fuerza en el interior de viviendas habitadas.

Después de pasar a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Mondoñedo (Lugo), que inició la causa, se decretó el ingreso en prisión provisional para los tres.