31 OCT 2025

La mujer de 68 años y su marido, de 71, son porteros de la finca donde los transportistas dejaron abandonados el paquete con el Picasso

La Policía confirma que la obra recuperada en Madrid es el Picasso extraviado, 'Naturaleza muerta con guitarra'

Una portera de Madrid guardaba sin saberlo el cuadro de Picasso, desaparecido accidentalmente, hace apenas unas semanas durante el traslado a Granada. El supuesto robo de la obra del malagueño terminó en Dolores, una mujer que trabaja en la portería de un edificio en Chamartín que encontró el paquete bien envuelto con el Picasso en su interior al quedar olvidado en el portal. Ella, que lamenta verse envuelta en este malentendido, solo hizo lo que siempre hacía: metió el paquete en su casa a la espera de que su dueño lo reclamara, pero quien llegó fue la Policía.

Este gesto tan habitual de la cotidianidad de Dolores de guardar, paquetes y sobres, le ha sacudido la vida a la portera madrileña y durante días se ha visto en el centro de una investigación después de que el cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra' apareciera en el portal, donde trabaja desde hace años como portera de esta y de otras en el distrito de Chamartín.

Dolores, que así se llama esta mujer, ha aclarado a El País, que nunca tuvo intención alguna de quedarse con el cuadro, finalmente recuperado, después de 20 días en los que la Policía pensó en un robo organizado al estilo del del Museo del Louvre, en París. Sin embargo, el cuadro de Picasso siempre ha estado en la portería de esta finca madrileña, después de que ella lo cogiera en la verja del portal pensando que era de algún vecino.

“Están muy disgustados", dijo una fuente cercano a los propietarios de la obra extraviada refiriéndose a Dolores y su marido, Armando, de 68 y 71 años, respectivamente, personas que trabajan desde hace dos décadas para la finca. "Además de porque se pueda pensar que ellos son sospechosos de algo porque son extranjeros y, no, al contrario, estamos muy agradecidos”, relataron a EFE estas fuentes.

“Pensó que era algún paquete que algún vecino se había dejado al entrar o salir del inmueble y se lo llevó a la portería, sin más”, aseguró esta fuente cercana al propietario de 'Naturaleza muerta con guitarra', que agradece el gesto que ha tenido en jaque a Dolores, después de que el 22 de octubre se presentaran tres policías en su casa. El matrimonio, de origen peruano, fue interrogado durante horas como principales sospechosos del 'robo' de la obra. Fueron trasladados a una comisaría, donde tuvieron que responder las mismas preguntas muchas veces e incluso preguntándole sobre el robo de las joyas en el Louvre al creer que los dos hechos estuvieran vinculados y se tratara de una banda internacional.

Los días de pesadilla que vivieron, sospechosos del robo de un Picasso

Al final, tras días de pesadilla, Dolores y Armando han podido contar lo que parece una historia, digna de una película de enredos y equívocos. Ella no imaginaba que cuando recogió el paquete olvidado a las 14:30 horas de un día de primeros de octubre, en la puerta de su finca iba a desencadenar esta situación que muy a su pesar han vivido.

El cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra', de Picasso, pintado por el artista con técnica de gouache y mina de plomo sobre papel, es una obra de 12,7 x 9,8 centímetros y tenía que ser trasladada a principios de octubre junto con otras 56 obras desde Madrid a Granada para la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte' del Centro Cultural CajaGranada. Nunca llegó a Granada, porque Dolores lo guardó en su caso después de que los transportistas lo dejaran olvidado en un portal. El mal rato no se lo quita a esta pareja que solo hizo su trabajo.