El ‘niño Juan’ es el alunicero que podría haber sido secuestrado en las calles de Carabanchel, en Madrid

La víctima del secuestro en Carabanchel podría ser el ‘niño Juan’, el alunicero más peligroso de España

Compartir







MadridLa Policía Nacional está investigando si la identidad del conductor secuestrado ayer en Carabanchel es Juan María Gordillo Plaza, conocido como el 'Niño Juan', un delincuente con un engrosado historial delictivo a sus espaldas, según han informado a EFE este sábado fuentes de la investigación.

Los agentes trabajan con la hipótesis de que el origen de este secuestro es algún ajuste de cuentas con este delincuente, aunque no descartan otros motivos.

PUEDE INTERESARTE La Policía investiga el tiroteo a un coche y el secuestro de su conductor en Carabanchel

¿Quién es 'El Niño Juan'?

A la banda de Juan María Gordillo, entre otros delitos, se le atribuyen cincuenta asaltos a camiones con mercancías y robos en naves de todo el territorio nacional, entre ellos el de un cargamento de teléfonos móviles valorado en más de 1,3 millones de euros en Torrejón de Ardoz (Madrid).

'El Niño Juan' es un conocido de la policía. Juan María Gordillo Plaza, conocido como 'el rey de los alunizajes', es un vecino del barrio de Usera en Madrid que tiene 38 años y que cuenta con numerosos antecedentes y más de un centenar de detenciones, desde robo con fuerza, intimidación o conducción temeraria.

PUEDE INTERESARTE Tiroteo y posible secuestro en Carabanchel

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La mafia china le contrató en 2019 para robar joyas imperiales del Palacio de Fontainebleau en Francia, pero lo pillaron y acabó preso dos años por planificar el golpe.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ahora está en paradero desconocido tras protagonizar este alucinante secuestro que se vivió en las calles del barrio madrileño de Carabanchel en la noche del viernes 31 de octubre.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El secuestro protagonizado en las calles de Carabanchel

Este posible secuestro ocurrió a las 20:45 horas a la altura del número 65 de la calle de Antonio López, en el distrito de Carabanchel, cuando tras el choque entre unos vehículos los vecinos escucharon también detonaciones, según han informado a EFE fuentes policiales.

Hasta la mañana de este sábado, la Policía no había recibido ninguna denuncia por desaparición relacionada con lo ocurrido.

Según se investiga, los tres coches de alta gama embistieron a un vehículo, lo tirotearon, sacaron al conductor y lo introdujeron a la fuerza en uno de los coches para, después, huir rápidamente del lugar.

El vehículo que conducía el secuestrado quedó abandonado en mitad de la calzada, sin ocupantes y con impacto de balas, según pudieron comprobar los agentes a su llegada.

La Brigada Policial de Policía Científica acudió de forma inmediata a inspeccionar ocularmente el lugar y en estos momentos está al cargo de la investigación el Grupo 12, responsable de perseguir casos de secuestros.

La grúa retiró el vehículo tiroteado que quedó abandonado en la vía pública.