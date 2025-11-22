Redacción Madrid Agencia EFE 22 NOV 2025 - 15:01h.

Los manifestantes piden "dignidad" para las 7.291 víctimas mortales en residencias de Madrid durante la pandemia de covid

Marea de Residencias solicita un cambio de modelo asistencial y denuncia el "abandono institucional" actual de los mayores

Compartir







MadridMiles de personas se han vuelto a manifestar este sábado en Madrid para reclamar "justicia" y "dignidad" para las 7.921 víctimas mortales de residencias de mayores en la región durante la pandemia de covid, y exigir un cambio de modelo asistencial en estos centros.

Convocados por la plataforma Marea de Residencias, los asistentes han recorrido de nuevo las calles del centro de la capital española, desde la plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Piden una ley de residencias estatal

Bajo el lema "¡Justicia para las víctimas en las residencias! ¡Para los vivos dignidad, derechos humanos!", la movilización ha buscado honrar la memoria de los 7.291 fallecidos registrados en residencias madrileñas durante la pandemia de coronavirus de 2020 y denunciar el "abandono institucional" actual de los mayores.

Además, la organización ha advertido de que la ausencia de justicia fomenta la impunidad y puede conducir a la repetición de errores ante una nueva crisis.

Una de las principales reivindicaciones es la aprobación de una ley de residencias estatal, que garantice los derechos y la dignidad a las personas que viven en estos centros y que asegure unas condiciones laborales adecuadas para el personal que se dedica a los cuidados.

La plataforma defiende un modelo público de residencias y argumenta que los estudios post-pandemia muestran que los centros de gestión privada -"colaboración público-privada"- registraron una mortalidad superior a los públicos, pero las administraciones siguen apostando por este modelo "sin tener en cuenta la trágica experiencia pasada".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Más Madrid ha acudido a apoyar a los familiares de los fallecidos en las residencias que "murieron de forma indigna" durante la pandemia, y sobre lo que han vuelto a reclamar una investigación "rigurosa".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"La memoria no se negocia y la dignidad no debe ser pisoteada", ha afirmado la diputada de Más Madrid Diana Paredes, que ha celebrado "la batalla" de los familiares contra "el silencio institucional" del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que, ha denunciado, lleva cinco años sin escucharles.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Y ha subrayado que los familiares continuarán luchando en los tribunales "hasta que el último responsable de los protocolos de la vergüenza se siente en el banquillo y paguen por lo que hicieron".