Investigan como acto terrorista el intento de ataque de un joven de 18 años a varios policías en Vallecas, Madrid
La Policía Nacional está investigando el intento de ataque de un joven de 18 años a varios agentes en Vallecas, Madrid, como un ataque terrorista
El joven está herido tras ser recibir tres impactos de bala en la zona renal, en el tórax y en la cadera por los agentes
MadridEl periódico 'La Razón' ha informado en exclusiva que la Policía Nacional está investigando como acto terrorista el incidente ocurrido el barrio madrileño de Puente de Vallecas en el que un joven de 18 años agredió con un cuchillo a tres personas al grito de "Alá es Grande".
Fuentes consultadas por el medio de comunicación anteriormente citado, han confirmado que los agentes de la Policía Nacional están investigando este suceso como un "acto terrorista".
El joven se encontraba en su domicilio en actitud muy agresiva y sin intención de colaborar
El incidente ocurrió durante la tarde de este sábado 22 de noviembre en el barrio madrileño de Vallecas. Al parecer, el joven de 18 años resultó herido de gravedad después de que varios agentes le dispararan en una intervención en un piso de la calle Peña de Atalaya en el madrileño barrio de Vallecas.
Los hechos ocurrieron cuando el hermano de la víctima llamó a Emergencias preocupado por el comportamiento del joven, que, según el aviso, estaba alterado y armado con un cuchillo dentro del domicilio familiar, posiblemente bajo los efectos de drogas.
Cuando las patrullas municipales y nacionales llegaron al edificio, la familia ya había salido. Dentro solo quedaba el joven, muy agresivo y sin intención de colaborar. Los primeros agentes intentaron reducirlo usando pistolas táser al abrir la puerta, pero las descargas no surtieron efecto.
Tras ese primer intento, el chico volvió a encerrarse y fue necesario pedir el apoyo de las Unidades de Intervención Policial (UIP), que trataron durante de que saliera por su propio pie, según recoge 'ABC'.
El joven recibió tres disparos
Finalmente, los agentes decidieron entrar. Al derribar la puerta, según fuentes policiales, el joven se abalanzó sobre ellos con el cuchillo en la mano. En ese momento dispararon, al considerar que no podían detenerlo de otra forma. Recibió tres impactos: en la zona renal, en el tórax y en la cadera.
Los policías le aplicaron los primeros auxilios mientras llegaban los sanitarios del Samur, que lograron estabilizarlo antes de trasladarlo en estado grave al hospital Gregorio Marañón.