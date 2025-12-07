Varios vecinos de Ciudad Lineal sostienen que la mujer que se precipitó desde un décimo en Madrid gritó sus intenciones minutos antes de arrojarse al vacío

MadridUna mujer de 48 años fallecía durante la mañana del este sábado 6 de diciembre tras precipitarse abrazada de sus dos gemelos de tan solo tres años desde un décimo piso en el barrio de Ciudad Lineal. La mujer moría tras la caída y los pequeños se encuentran ingresados en estado grave tras sobrevivir a la brutal caída. Uno de ellos se encuentra ingresado en el Hospital 12 de Octubre y el otro en el Hospital Niño Jesús. Al parecer, en las últimas horas la evolución de uno de los menores ha sido positiva. En cambio, se teme por la vida del otro.

Por su parte, la Policía Nacional ha descartado que se trate de un caso de violencia machista. Varios vecinos de la zona habrían apuntado que la mujer tenía "afectada su salud mental". "Decía que la perseguían, que la espiaban e, incluso, que la estaban grabando con cámaras", recogía Noelia Camacho en 'Informativos Telecinco'.

Desde 'Telemadrid' se ha apuntado a que los gemelos habrían cumplido años en los últimos días. "Ayer mismo vinieron los niños a la tienda porque celebraban su cumpleaños", afirma a la cadena de televisión pública madrileña un tendero de la zona.

Sobre los problemas mentales de la mujer, otra vecina del barrio de Ciudad Lineal ha asegurado a 'Telemadrid' que “minutos antes de precipitarse por la ventana decía a gritos lo que iba a hacer”.

Los hechos han ocurrido este pasado sábado 6 de diciembre sobre las 9:00 horas en un edificio de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, según ha trasladado fuentes policiales, que han descartado que sea un caso de violencia de género.

A su llegada, Samur Protección-Civil confirmaba la muerte de la mujer, de 48 años y nacionalidad española, y asistía a los dos menores de tres años, que resultaban heridos graves. Policía Nacional se ha encargado de la investigación del suceso, en el que ha intervenido también Policía Municipal de Madrid y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

El Teléfono de la Esperanza

Hay que recordar que en España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.