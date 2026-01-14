Las denuncias presentadas han sido unificadas y enviadas al juzgado

Los hechos podrían ser constitutivos de delito de prevaricación

Compartir







MadridLas denuncias presentadas por las presuntas irregularidades en la gestión del Hospital Universitario de Torrejón han sido unificadas por la Fiscalía de Alcalá de Henares y enviadas al juzgado que ya se encuentran investigando lo ocurrido por Ribera Salud.

Las denuncias sobre las posibles irregularidades “consistirían en diversas manipulaciones con la finalidad de aumentar el rendimiento económico en detrimento de la prestación adecuada de los servicios sanitarios a los ciudadanos” recoge el escrito del que da cuenta El País.

Cabe recordar que el hospital de Torrejón está gestionado bajo el modelo público-privado bajo el grupo Ribera Salud y lo ocurrido comenzó a raíz de unos audios donde se podría escuchar al CEO de la compañía hablando de la necesidad de mejorar resultados económicos y de cómo “alargar las listas de espera”. La publicación abrió una tormenta política y sanitaria que ha llevado hasta los juzgados.

El PSOE presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid al CEO de Ribera Salud, Pablo Gallat, por las presuntas “irregularidades”, a esta se añadió la del Defensor del Paciente y otra más de forma anónima, por lo que la Fiscalía consideró que los hechos podrían ser “constitutivos de delito de prevaricación”, recogidos a partir del artículo 404 del Código Penal.

PUEDE INTERESARTE Sanidad amplía su investigación del Hospital de Torrejón al resto de centros madrileños gestionados por Quirón

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El CEO de Ribera Salud se aparta tras el escándalo

Gallart solicitó el 4 de diciembre pasado apartarse temporalmente de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón tras la publicación de una grabación en la que pedía aumentar las listas de espera de este centro público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa

El grupo Ribera señaló en un comunicado que esta desvinculación de Gallart de las responsabilidades sobre la gestión del hospital se produce "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo".