Ni Aranjuez ni Chinchón: el pueblo de Madrid al que Hacienda premia por ser autónomo

La Comunidad de Madrid ha diseñado un paquete de medidas fiscales contra la despoblación para los 73 municipios de la región con menos de 2.500 habitantes

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Está a 39 kilómetros de Madrid, encajado entre dos de los destinos turísticos más conocidos del sur de la región, y sin embargo la mayoría de madrileños no sabrían señalarlo en un mapa. Se llama Titulcia, tiene 1.389 habitantes según los datos del INE de 2025, y tiene algo que ni Aranjuez ni Chinchón pueden ofrecer. Nos referimos a un paquete fiscal que Hacienda y la Comunidad de Madrid han diseñado específicamente para quienes decidan instalarse allí como trabajadores autónomos.

Titulcia se encuentra a 39 km de Madrid, cerca de la confluencia de los ríos Jarama y Tajuña. El municipio de Aranjuez, Patrimonio de la Humanidad desde 2001 con sus 63.040 habitantes, limita al norte precisamente con Titulcia, mientras que Chinchón lo hace también en su flanco norte. Este encaje geográfico no es un detalle menor, ya que supone tener acceso a los servicios de dos núcleos consolidados, a pocos minutos en coche, pero con un padrón lo bastante pequeño como para que el fisco te trate de forma radicalmente distinta.

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El umbral que lo cambia todo

La clave está en una cifra. La Comunidad de Madrid ha diseñado un paquete de medidas fiscales contra la despoblación para los 73 municipios de la región con menos de 2.500 habitantes, y Titulcia es uno de ellos. En total, 70 pueblos conforman la franja de menos de 2.500 habitantes, abarcando el 28% del territorio regional y representando apenas el 1% de la población total, con cerca de 64.400 censados.

Para los autónomos menores de 35 años que decidan establecer su actividad allí, el primer incentivo es directo e inmediato: los contribuyentes menores de 35 años que causen alta por primera vez en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores podrán aplicar una deducción de 1.031 euros en el período impositivo en el que se produzca el alta en el Censo. La actividad económica debe desarrollarse principalmente en el territorio de la Comunidad de Madrid y el contribuyente debe mantenerse en el citado censo durante al menos un año desde el alta.

A eso se añade el beneficio territorial. Los contribuyentes menores de 35 años que trasladen su residencia habitual a un municipio de la Comunidad de Madrid con población inferior a 2.500 habitantes pueden deducirse 1.000 euros, aplicables en el período impositivo en el que se produzca el cambio de residencia y en el período siguiente.

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Y si además se compra una vivienda se puede aplicar otra deducción del 10% del precio de adquisición de viviendas en municipios de la Comunidad de Madrid en riesgo de despoblación, que puede deducirse en la cuota íntegra autonómica, prorrateado en diez años. La deducción anual máxima llega a 1.546,50 euros, lo que supone un ahorro acumulado de hasta 15.465 euros a lo largo de la vida del beneficio.

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Tarifa plana extendida

El paquete no acaba ahí. En materia de cotizaciones a la Seguridad Social, los autónomos que se instalen en municipios de menos de 5.000 habitantes tienen también un trato diferenciado. A través del programa de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, los trabajadores por cuenta propia que hayan iniciado su actividad antes del 1 de enero de 2023 disfrutarán de la Tarifa Plana de 50 euros, pagando esa cantidad durante los primeros dos años que estén dados de alta, elevándose a tres si residen y trabajan en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes.

ara quienes se hayan dado de alta después de esa fecha, los autónomos madrileños podrán acogerse a la Tarifa Cero, por la que el Gobierno regional sufraga el 100% de sus cotizaciones durante los primeros 12 meses, ampliando otros 12 a aquellos que cumplan con los requisitos establecidos, pudiendo llegar hasta los 5 años en casos determinados.

Un crecimiento que va contracorriente

Lo paradójico es que Titulcia, lejos de vaciarse, es uno de los ejemplos de que los incentivos comienzan a funcionar. La Comunidad de Madrid ha aumentado su población en las tres franjas más sensibles a la despoblación desde 2019, destacando el +15,77% en los municipios más pequeños, a un ritmo 14 veces mayor que los municipios de esta población a nivel nacional (+1,13%).

El perfil del autónomo que se instala en un pueblo como este ha cambiado. El teletrabajo consolidado tras la pandemia ha eliminado la distancia como obstáculo, y lugares como Titulcia suponen una propuesta difícil de batir, con un coste de vida más bajo, naturaleza y, ahora también, un fisco explícitamente pensado para que quedarse valga la pena.