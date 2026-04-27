Las subvenciones ue podrían alcanzar los 3.000 euros por beneficiario, cubriendo incluso la totalidad del coste, y con pago anticipado del 100%

El Ejecutivo autonómico enmarca esta medida en su objetivo de promover la tauromaquia como manifestación cultural

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MadridLa Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva línea de ayudas destinada a entidades sin ánimo de lucro para impulsar y fomentar la tauromaquia en la región, con subvenciones que podrían alcanzar los 3.000 euros por beneficiario, cubriendo incluso la totalidad del coste, y con pago anticipado del 100%.

Esta línea de ayudas busca respaldar iniciativas culturales, divulgativas y formativas relacionadas con el mundo taurino, desde la organización de capeas o visitas a ganaderías, hasta la edición de libros, revistas y contenidos digitales, según la orden recogida en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

El objetivo: promover la tauromaquia como manifestación cultural

Una de las novedades de esta línea de ayudas, que actualiza y sustituye la vigente desde 2010, es que el pago se realizará de forma anticipada, de modo que las entidades recibirán el total de la subvención antes de justificar los gastos y sin necesidad de presentar avales, para facilitar la puesta en marcha de proyectos.

El Ejecutivo autonómico enmarca esta medida en su objetivo de promover la tauromaquia como manifestación cultural ampliando además el abanico de actividades subvencionables respecto a convocatorias anteriores e incluyendo también jornadas, exposiciones o acciones y campañas en Internet.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, mediante un sistema de puntuación que valorará el número y tipo de actividades presentadas, con especial peso de las iniciativas culturales y de difusión, aunque también las conferencias, mesas redondas, exposiciones y otros "actos de promoción" de la tauromaquia.

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Estas actividades deberán desarrollarse a lo largo del año natural en el que se convoquen las subvenciones, si bien la justificación de los gastos podrá realizarse hasta finales de febrero del ejercicio siguiente.

Con esta línea de ayudas, la Comunidad de Madrid busca reforzar el tejido asociativo vinculado al ámbito taurino y facilitar que, especialmente de cara a la temporada alta de festejos, peñas y asociaciones puedan organizar actividades con mayor respaldo económico.

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Actividades subvencionables

Según se desprende del texto recogido en el Boletín de la Comunidad de Madrid, tendrán consideración de actuaciones subvencionables las "actividades culturales" como la organización de capeas, sueltas de reses, homenajes a personajes relevantes para la tauromaquia, visitas a ganaderías de reses bravas, a museos taurinos o a plazas de toro.

Asimismo, se incluyen estudios y trabajos de investigación relativos a "cualquier ámbito de la tauromaquia"; las publicaciones y revistas de carácter "informativo o que contribuyan a la difusión o divulgación" de los toros; o la promoción de conferencias tertulias, jornadas y coloquios, entre otros.

Las ayudas podrán ir destinadas a subvencionar los gastos que "de manera indubitada" estén relacionados con el objeto de la actividad, como los gastos derivados de la organización del evento; la manutención, alojamiento y kilometraje de ponentes; publicidad y difusión con materiales gráficos físicos y digitales.