Europa Press Redacción Madrid 07 MAY 2026 - 12:24h.

Mariano Ordaz ha cuestionado el papel de la orden religiosa a la que califica de "fondo buitre" y asegura que tiene unas 500 viviendas en Madrid

La guerra familiar entre suegra y nuera por un piso y una orden de desahucio: "No sabes cómo estoy a raíz de lo que me estás haciendo"

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MadridVarias decenas de personas se han congregado desde primera hora de este jueves en el barrio de Embajadores, en el distrito Centro de la capital, para evitar el desahucio de Mariano Ordaz, un jubilado de 67 años que lleva toda su vida residiendo en una vivienda propiedad de una orden religiosa y que se enfrenta a su quinta orden de lanzamiento.

Desde primera hora de la mañana, un fuerte dispositivo de la Policía Nacional ha acordonado la zona con hasta ocho furgones y cuatro coches policiales. "Estamos hablando de entre 80 y 100 policías para desahuciar a un señor de 67 años, inquilino de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís", ha denunciado Carolina Vilariño, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Activistas amenazan con arrojarse al vacío

Según ha relatado, además, dos activistas están dispuestos a arrojarse al vacío en caso de que la comisión judicial ejecute el alzamiento, que ya ha sido paralizado en cuatro ocasiones anteriores. De forma preventiva, los Bomberos del Ayuntamiento de la capital han colocado una colchoneta en la calle.

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Mientras tanto, decenas de vecinos, convocados por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, se ha congregado a las puertas de la vivienda, en el número 1 de la calle Carnero, para evitar la ejecución de la orden de alzamiento "con la presión popular".

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En declaraciones a la Cadena Ser, Ordaz señalaba la actitud de la entidad religiosa: “No he tenido ninguna facilidad por su parte. Más que una orden religiosa, parece un fondo buitre”. Según él, la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís posee alrededor de 500 viviendas en la Comunidad de Madrid.

"Años de abandono"

La propiedad del edificio justifica el desahucio alegando la necesidad de realizar obras en el mismo. Un grave deterioro del inmueble que desde el Sindicato de Inquilinos recalcan que es consecuencia directa "de años de abandono y dejadez" por parte de los dueños.

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"Los culpables claros de esto son, en primer lugar, la Delegación de Gobierno, que era plenamente consciente de lo que iba a pasar aquí. En segundo lugar, Pedro Sánchez, por no derogar la Ley Mordaza, que nos asfixia al movimiento de vivienda en cada lanzamiento. Y en tercer lugar también, a la Ministra de Vivienda, que ha sido incapaz de, en la mayor crisis de vivienda, ejecutar ninguna medida eficaz", ha denunciado la portavoz del Sindicato de Inquilinos.

En la misma línea, la portavoz ha apuntado a la responsabilidad de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. "No podemos olvidar también que estamos en la Comunidad de Madrid y que Ayuso y Almeida son absolutamente culpables. No aplican la Ley de Vivienda y no generan ninguna alternativa para los madrileños y para las madrileñas. Hoy, todo este sistema absolutamente fallido, junto con los jueces y las comisiones judiciales que aplican leyes totalmente injustas, son los que han fallado hoy", ha indicado.