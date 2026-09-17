El Gobierno de la Comunidad de Madrid aconseja a sus vecinos tener un kit de emergencia ante tormentas fuertes

El temporal abandona Valencia y Cataluña y se desplaza a Baleares: la Aemet alerta de fuertes lluvias y tormentas en cinco comunidades

Compartir







La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha remitido una carta a los ayuntamiento de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid en la que recuerda la necesidad de adoptar medidas preventivas ante el riesgo de tormentas frecuentes durante el otoño, especialmente en localidades situadas en zonas de mayor riesgo.

Entre las actuaciones recomendadas destaca la necesidad de revisar la red de colectores, limpiar sumideros e imbornales, señalizar zonas potencialmente inundables y prohibir acampadas o el estacionamiento de vehículos en los márgenes de los ríos, arroyos y cauces secos, según ha precisado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

PUEDE INTERESARTE La lluvias torrenciales suman en el caos a Barcelona: evacúan a 270 personas de un camping por el desbordamiento de un río

Asimismo, desde el Gobierno regional han aludido a las recomendaciones recogidas en el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, el conocido como INUNCAM, y que informa sobre la conveniencia de conocer el nivel de riesgo de la zona en la que se reside, así como las vías de evacuación en caso de emergencia.

El kit básico de emergencias

También aconsejable que los tejados, bajantes, canalizaciones y desagües de las casas estén en buen estado, sin objetos que obstaculicen la salida de agua, así como que las viviendas unifamiliares dispongan de una pequeña bomba de achique. También se recomienda proteger puertas de acceso desde el exterior para evitar la entrada de agua o lodo, desconectar los suministros de electricidad y abandonar las plantas bajas de las viviendas y resguardarse en zonas altas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Comunidad de Madrid ha incidido en lo aconsejable de disponer de un kit básico de emergencia que incluya documentación, medicamentos, una linterna, comida y bebida, y una radio a pilas por si hay que evacuar la casa. También es recomendable alejarse de barrancos, cauces de ríos o arroyos, usar el vehículo solo en caso de necesidad y no atravesar zonas inundadas.

En caso de que la tormenta provocara consecuencias graves, hay que seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de los medios de comunicación o redes sociales oficiales. Además, solo se deberá llamar al 112 en caso de emergencia para evitar colapsar las líneas telefónicas; una vez concluido el fenómeno meteorológico, es aconsejable revisar los posibles daños de la vivienda, comprobar si dispone de luz, agua corriente o gas y depositar los enseres dañados en la calle sin entorpecer el tránsito.

Cómo funciona

INUNCAM previene y gestiona emergencias provocadas por fuertes lluvias, localizando las zonas susceptibles de quedar anegadas, estableciendo la estructura y organización de los cuerpos y servicios que van a atenderlas, determinando los recursos disponibles y definiendo las fases y situaciones de riesgo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para avisar del peligro a la población en caso de que las previsiones así lo aconsejen, la Comunidad de Madrid puede activar el sistema de mensajes masivo ES-Alert, como ya hizo en septiembre de 2023 con la dana que afectó al suroeste de la región.

El mensaje remitido a todos los ayuntamientos

En este mismo contexto, Canal de Isabel II ha remitido también una comunicación para trasladar a los ayuntamientos las actuaciones preventivas que está llevando a cabo ante la posibilidad de precipitaciones intensas durante las próximas semanas.

La empresa pública mantiene una vigilancia reforzada de las redes de drenaje urbano al tiempo que realiza labores de limpieza, inspección y mantenimiento de alcantarillado, colectores, imbornales, absorbedores, aliviaderos y tanques de tormenta, con especial atención a los puntos que "históricamente requieren una mayor vigilancia".

Canal ha recordado también a los municipios la importancia de reforzar la limpieza viaria en las zonas próximas a los elementos de drenaje, pues la acumulación de hojas, residuos y otros materiales sobre las rejillas puede dificultar la entrada y evacuación del agua y favorecer la aparición de encharcamientos.