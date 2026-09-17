Las lluvias torrenciales que descargaron sobre Cataluña dejaron máximas de 57,4 litros por m2 en media hora

Hallan muerto a un hombre arrastrado con su coche por una riada en Olivella, Barcelona

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Las intensas lluvias se cebaron con varias comarcas catalanas, epicentro este miércoles de una fuerte tormenta que dejó vuelos cancelados y sobre todo, muchas incidencias en las principales rondas de Barcelona. La ciudad ha despertado sacudiéndose el agua que en apenas unas horas ha dejado plazas y calles de la ciudad inundadas. En Sitges han sido evacuadas 270 personas de un camping.

Las lluvias torrenciales que descargaron sobre Cataluña dejaron máximas de 57,4 litros por metro cuadrado en media hora en la localidad de Sant Pere de Ribes (Barcelona) y obligaron a los bomberos a atender 270 avisos por incidencias causadas por la lluvia.

Las fuertes lluvias han afectado el servicio de cercanías en el área de Barcelona, en especial en la línea R4, donde los convoyes circulan este jueves con retrasos de 30 minutos de media y se han establecido limitaciones de velocidad por las condiciones meteorológicas adversas, ha informado Rodalies.

Los bomberos anoche salieron a la calle para tratar de liberar los vehículos atrapados en una Ronda Dalt de Barcelona, que quedó irreconocible bajo el agua.

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El cielo y los expertos habían avisado de lo que venía y las lluvias cayeron con toda su fuerza por lo que las calles no tardaron en acumular toda esa agua, aunque muchos fueron sorprendidos por la intensidad.

El mensaje de Es Alert fue enviado a las 9.33 de la noche cuando los ciudadanos comenzaron a leer en sus móviles con el aviso que pedía extremar la precaución y evitar al máximo la movilidad . La gente se refugiaba en lugares más altos para ver cómo la riada está a punto de entrar .

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Con agua hasta las rodillas, bomberos y agentes de la Guardia Urbana han atendido a las llamadas de emergencia. Varias carreteras permanecen cortadas y el temporal ha obligado a cancelar 23 vuelos en el aeropuerto de El Prat.

La lluvia se ha colado también en el hospital Vall d'Hebron provocando la caída de un falso techo. Algunos pacientes han tenido que ser reubicados pero no ha habido heridos.

Este episodio de lluvias torrenciales ha dejado ya una víctima mortal. Se trata del conductor de un vehículo. Su coche fue arrastrado por una riera en el municipio de Olivella y los equipos de emergencia finalmente localizaron su cuerpo a unos 500 metros de la zona.

Evacuan a 270 personas de un camping por el desbordamiento de la Riera de Ribes

Los Bomberos de la Generalitat han atendido hasta esta mañana, 270 avisos relacionados con la lluvia, en su mayoría en las regiones metropolitanas sur (108) y norte (105), aunque también en Girona (36), la zona central de Cataluña (9) y Tarragona (2).

Una de las actuaciones ha tenido lugar en Sitges (Barcelona), donde sobre las 01.15 horas el desbordamiento del margen izquierdo de la Riera de Ribes ha inundado parte de un camping, cuyos ocupantes, unas 270 personas, se autoevacuaron a zonas seguras y algunos de ellos fueron realojados en otro camping cercano.

El Servicio Meteorológico de Cataluña, el Meteocat, ha informado este jueves de que el episodio de lluvias intensas ha finalizado, aunque las secuelas se notan todavía.