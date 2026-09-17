Se esperan chubascos y tormentas fuertes, acompañadas de granizo en Baleares, Albacete y sus zonas aledañas, la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería

Las temperaturas máximas bajarán en la mitad sur, meseta norte, litoral mediterráneo, Baleares, Ceuta, Melilla y, de forma notable, en el cuadrante sureste peninsular

Compartir







Después de un largo episodio de calor, este jueves bajan las temperaturas en la mayor parte del país, especialmente en el sureste peninsular. Según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada estará también marcada por los chubascos y las tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares, sureste peninsular y sistemas Béticos, sin descartar lluvias torrenciales en los litorales.

PUEDE INTERESARTE El aviso de ES-Alert en Valencia llega cuando ya las lluvias torrenciales habían inundado calles y bajos

Durante la jornada, la presencia de aire frío en altura dejará una jornada inestable en Baleares y el sureste peninsular, cielos nubosos en el Cantábrico, y despejados en el resto del país. Según la Aemet, son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en zonas altas del tercio norte y el Estrecho.

La Aemet alerta de posibles inundaciones y riadas

Se esperan chubascos y tormentas fuertes, acompañadas de granizo en Baleares, Albacete y sus zonas aledañas, la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. En los litorales de las regiones del sureste, pueden darse acumulados importantes en poco tiempo y no se descarta que la intensidad de la precipitación sea torrencial.

PUEDE INTERESARTE Descenso de las temperaturas en el norte y tormentas fuertes en el este y Baleares: la Aemet alerta de posibles inundaciones y riadas

Las tormentas, que podrán aparecer en los sistemas Béticos y zonas aledañas a partir del mediodía, también vendrán acompañadas de rachas de viento muy fuertes en Baleares. En el Cantábrico, la llegada de un frente dejará precipitaciones débiles a última hora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por lluvias y tormentas, la Aemet mantiene a Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana bajo aviso naranja (riesgo importante).

Estas podrán dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en tan solo dos o tres horas en el caso de la Comunidad Valenciana, donde las fuertes lluvias de la jornada de ayer dejaron nuevas inundaciones. En la región de Murcia, se podrán llegar a registrar acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y de hasta 100 litros en 12 horas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En Baleares estarán en aviso naranja todo el día las islas de Ibiza y Formentera por lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora. Asimismo aunque en nivel amarillo (peligro bajo), Mallorca y Menorca, y también por temporal marítimo.

Temperaturas suaves en buena parte del territorio

En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en la mitad sur, meseta norte, litoral mediterráneo, Baleares, Ceuta, Melilla y, de forma notable, en el cuadrante sureste peninsular, mientras que subirán o se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas bajarán en todo el país, salvo en Badajoz y Huelva, donde subirán.

Soplarán rachas de viento muy fuertes asociadas a las tormentas en Baleares, viento moderado en Galicia, litorales cantábrico y mediterráneo, el Ampurdán, Menorca y el golfo de Cádiz, flojo o moderado en el interior.

En Canarias, cielos nubosos en la vertiente norte y poco nubosos en la sur, mientras la calima empieza a remitir. Bajarán las temperaturas en el archipiélago y soplará viento moderado, con algunas rachas muy fuertes en zonas expuestas.