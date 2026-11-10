“Madrid ha tocado fondo y su red de transporte viaria ha colapsado", denuncian los usuarios en las redes sociales ante la saturación de la ciudad

Huelga de 24 horas en Renfe: usuarios afectados por los retrasos denuncian que no se están cumpliendo los servicios mínimos en Cercanías y Rodalies

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MadridMadrid enfrenta hoy una situación crítica en el transporte. Con la huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) marcando el arranque del día en la red de trenes, a ello se ha sumado este martes la intensa lluvia, provocando un cóctel perfecto que evidencia un auténtico colapso de la ciudad.

“Madrid ha tocado fondo y su red de transporte viaria ha colapsado”, resumía un usuario en las redes sociales, donde no dejan de sucederse los mensajes que, en esta línea, denuncian infinidad de problemas para desplazarse por la capital.

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Madrid, aún más colapsada entre los paros de los maquinistas de Renfe y la lluvia

Desde hace tiempo, la ciudadanía no es ajena al tumulto y la saturación de múltiples servicios. Tampoco a la masificación continua en distintas instalaciones públicas y a los atascos diarios y cada vez más prolongados en carretera. Sin embargo, hoy, la combinación de factores, entre la primera huelga de 24 horas en Renfe y la lluvia, la sensación de muchos es la de una situación de congestión total.

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“A estas horas se tarda solo seis minutos menos en ir en coche de Leganés a la Estación de Chamartín que de Burgos a Bilbao. Madrid ha colapsado”, señalaba otro usuario, expresando justamente, a aproximadamente las 8:06 de este martes, ese sentimiento cada vez más extendido.

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Con el Cercanías de Madrid afectado por la huelga de maquinistas, multitud de líneas permanecen afectadas mientras los usuarios, además, denuncian que no se están cumpliendo los servicios mínimos anunciados.

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“No circulan los trenes de líneas C-2, C-3, C-4, C-5 y C-8. Excepcionalmente, circula algún tren puntual de líneas C-1, C-7 y C-10”, ha informado Cercanías Madrid, recomendando “buscar medios alternativos y consultar la información actualizada sobre el estado del servicio a través de nuestros canales oficiales”.

El problema, en ese punto, es que en esa búsqueda de medios alternativos también la red de Metro y los autobuses están sufriendo el colapso, con los pasajeros desesperados en plena hora punta y sin poder llegar a tiempo a sus trabajos.

“No se puede ni pasar los tornos y así está el metro sur en las conexiones con Madrid”, señalaba una usuaria en ‘X’, mostrando un vídeo en el que se puede ver una estación de Metro Sur repleta de viajeros.

“Servicios mínimos, no. Ni trenes, ni autobuses. Todo colapsado”, criticaba otro viajero, mostrando igualmente cómo estaba la situación en las inmediaciones del Cercanías de Parla.

Junto a todo ello, además, otros viajeros han apostillado que la situación de colapso no es excepcional, si bien la huelga y la lluvia la han acentuado hoy todavía más.

“Son las 7:35 de la mañana. Estación Casa de Campo, línea 10, dirección Infanta Sofía. Así está todo el mundo. No cabe nadie en los trenes. Repito: 7:35 de la mañana. Decenas y decenas de personas no pueden entrar. Los que viajan, fijaos en qué condiciones viajan”, compartía otro usuario mostrando la situación del Metro de Madrid a primera hora, al tiempo en que mostraba como otro gran cúmulo de gente se quedaba fuera de un convoy en el que ya no cabían más personas.

“Toda esta gente se queda sin entrar y los que viajan, hacinados, sin poderse agarrar. Esperaremos un tren. El problema es que por aquí viene otro de la línea 5 y en el siguiente tampoco podremos entrar”, denunciaba el mismo usuario, relatando en directo la situación.

En este contexto, mientras que mañana es el día de la huelga general, el jueves 12 se espera una nueva huelga de maquinistas.