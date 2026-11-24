Galicia elige 23 diputados el 29 de noviembre: ocho en A Coruña, siete en Pontevedra y cuatro en Lugo y en Ourense

Cuántos escaños se reparten en Badajoz y Cáceres en las elecciones generales

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A 1 de enero de 2026, la provincia de Ourense tenía 357.822 electores. De ellos, 109.023 estaban inscritos como residentes en el extranjero. Es la huella de más de un siglo de emigración hacia América y Europa, y aparece en cada recuento. Ningún otro dato retrata mejor el mapa electoral gallego. Son cuatro circunscripciones de tamaño desigual, y en la de menos población residente uno de cada tres electores vive fuera de España.

23 escaños, el mismo reparto

El decreto de convocatoria aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de octubre asigna a A Coruña 8 diputados, a Pontevedra 7 y a Lugo y Ourense 4 cada una. Son los mismos 23 de 2023, porque en todo el país solo cambian Cádiz y Madrid.

El reparto sigue el artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados, y después los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población. Lo que cuenta es la población residente, no el censo. Por eso Ourense, con más electores que Lugo pero menos residentes, elige los mismos cuatro diputados.

Un censo con medio millón de emigrantes

Galicia sumaba a principios de año 2.713.536 electores. De ellos, 2.207.952 residían en la comunidad y 505.584 en el extranjero. A Coruña tiene 1.098.106 electores, con 174.777 en el exterior. Pontevedra, 918.782, con 146.612 fuera. En Lugo hay 338.826, de los que 75.172 viven en otros países.

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Si se reparten esos censos entre los escaños, en Lugo toca un diputado por cada 85.000 electores, más o menos, y en Ourense por cada 89.500. En Pontevedra hacen falta unos 131.000 y en A Coruña unos 137.000. En las provincias del interior se necesitan muchos menos electores por escaño, pero, con solo cuatro en juego, es más difícil que entre un tercer partido.

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Cómo votó cada provincia en 2023

En el conjunto de Galicia, el PP obtuvo 13 diputados en 2023, con el 43,85% de los votos. El PSdeG sacó 7, con el 30,05%; Sumar 2, con el 11,02%, y el BNG 1, con el 9,55%. Vox se quedó sin escaño con el 4,83%.

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En las dos provincias del interior, el reparto fue idéntico: tres diputados para el PP y uno para los socialistas. En Lugo, el PP rozó la mitad de los votos, con el 50,35%, frente al 30,31% del PSdeG. En Ourense se quedó a las puertas, con el 49,92%, y los socialistas sacaron el 30,40%. El BNG no logró escaño en ninguna de las dos, pese a superar el 8%. En Ourense, además, la participación pasó del 48,18% de 2019 al 72,10%, un salto de casi 24 puntos.

En la costa hubo más reparto. A Coruña dio 4 diputados al PP, con el 43,14%; 2 al PSdeG, con el 28,19%, y uno a Sumar y otro al BNG. El BNG lo consiguió con el 10,03%, y fue su único escaño en toda Galicia. En Pontevedra, PP y socialistas empataron a tres diputados, con el 39,61% y el 31,44%. El séptimo fue para Sumar, con el 13,24%. El BNG se quedó fuera con el 9,44%, un porcentaje que en A Coruña sí le había dado escaño.

Los cabezas de lista del 29N

El PP presenta a su secretario general, Miguel Tellado, en A Coruña; a Francisco Conde en Lugo; a Ana Vázquez en Ourense, y a Julio García Comesaña en Pontevedra. Los socialistas renuevan sus carteles. Presentan a Obdulia Taboadela, subdelegada del Gobierno en A Coruña; a Patricia Otero en Lugo, y a la diputada autonómica Carmen Rodríguez Dacosta en Ourense. En Pontevedra encabeza la lista el subdelegado del Gobierno en Vigo, Abel Losada, en lugar de David Regades, número uno en 2023.

El BNG mantiene a Néstor Rego en A Coruña, a Carme da Silva en Pontevedra y a Noa Presas en Ourense, y recupera a Olalla Rodil en Lugo. Su portavoz nacional, Ana Pontón, resume su objetivo: “Cuanto más fuerte sea el BNG, más fuerte será Galicia”. Vox presenta a Manuel Fuentes Lamas en A Coruña, Jesús Primitivo Rodríguez en Lugo, María Jesús Morenza en Ourense y Álvaro Díaz-Mella en Pontevedra.

Para el BNG, el reto es convertir en escaño en Lugo y Ourense un porcentaje que en 2023 ya rondaba el 8%.