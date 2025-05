Más del 80% de perros y gatos que llegan a centros de acogida carecen de chip identificador

Agencia EFE 21 MAY 2025 - 01:30h.

La Dirección General de Derechos de los Animales ha presentado los datos del primer estudio oficial sobre la protección animal en España

Algo más del 80 % de los perros y gatos que llegan a centros de recogida de animales carecen de chip identificativo, lo que complica en gran medida la devolución de los mismos a los dueños de los ejemplares extraviados, ha asegurado hoy la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

La Dirección General de Derechos de los Animales ha presentado hoy los datos del primer estudio oficial sobre la gestión de la protección animal en España, como primer paso para elaborar un plan estatal de acción contra el abandono animal, tal como ha anunció hace unos meses el Ministerio de Derechos Sociales.

De acuerdo a las conclusiones del estudio realizado a partir de encuestas a 500 ayuntamientos y 250 entidades de protección animal, el 95 % de los gatos y el 70 % de los perros que son llevados a centros de recogida no llevan el chip que permitiría localizar a sus titulares. Los datos se corresponden con 2023, con lo que no estarían operativas en esa fecha las medidas frente al abandono animal recogidas en la nueva Ley de Bienestar Animal, que no entraron en vigor hasta el otoño de ese año.

Los datos del estudio desvelan claramente la importancia del chip; el 31 % de los perros recogidos son devueltos a su titular gracias a dicho dispositivo. En el caso de los gatos, la tasa es del 6,6 %.

Una lucha más efectiva contra el abandono

La secretaria de Estado de Derechos Sociales ha declarado que este estudio permitirá "ser mucho más efectivos en la lucha contra el abandono y el maltrato animal, al contar por primera vez con datos oficiales que permiten conocer cómo funciona realmente el sistema de recogida y retención de animales a nivel local". Este conocimiento permitirá "desarrollar políticas públicas orientadas y eficientes que avancen en el objetivo de abandono cero propuesto por el Ministerio".

En la presentación también ha intervenido el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, quien ha destacado entre los objetivos del estudio ampliar el conocimiento en esta materia. "Ya sabíamos cómo funcionaban los centros de recogida, pero necesitábamos datos oficiales que ampliaran este conocimiento tanto en el número de animales y el tipo de animales recogidos y la forma de gestión", ha dicho.

Otro objetivo era mejorar las políticas públicas en esta materia, según Becerra, tras destacar entre las conclusiones "el papel" de las protectoras en España, "supliendo allí donde no llegan las instituciones locales y la administración". Otros datos relevantes del estudio son los siguientes: uno de cada cuatro ayuntamientos declara no disponer de ningún medio para hacer frente a la recogida de animales a pesar de que están obligados a hacerlo por ley.

La normativa en materia de salud pública y la Ley de Bases de Régimen Local en vigor desde 1985 establece que son los ayuntamientos los responsables de la retirada de animales abandonados en la vía pública. Sin embargo, solo el 21 % dispone de un centro propio de recogida y uno de cada tres es gestionado por entidades de protección. Entre los que no lo tienen, un 42 % recurre a un servicio externo para gestionar a los animales, mientras que uno de cada cuatro ayuntamientos (25 %) no tiene ningún medio para atender a los animales extraviados o abandonados en la vía pública.

Perfil de los animales

Entre las entidades protectoras, el 84 % se dedica principalmente a gatos; el 45 % también atiende a perros, y un 14% a otras especies. De media, esas entidades cuentan con 9 casas de acogida y 22 personas voluntarias; tienen una capacidad media para albergar a 80 perros, 61 gatos y 10 animales de otras especies. El aumento de la población de animales en estos centros supone que la tasa de retención en el caso de los perros llega hasta el 4 %, la de los gatos alcanza el 18 % y la de “otros animales” (se incluyen conejos y hurones, entre otros) llega hasta el 19 %.

El perfil de los perros acogidos en los centros es el de un animal adulto, gran tamaño y raza mestiza. El 77 % de los perros que ingresan allí son adultos (frente al 23 % de cachorros) y más de la mitad mestizos (51 %). En lo que respecta a los gatos, el 97,5 % de los recogidos son gatos comunes. El 62 % de las entradas corresponde a adultos frente al 38 % de cachorros; los cachorros tienen mayor opción de adopción (58 % de las adopciones totales de gatos).

