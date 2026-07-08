Puri Ruiz 08 JUL 2026 - 07:15h.

La cantante, cuyas dos hijas mayores ya se han iniciado en el mundo de la música, ha revelado que Mohamed ya ha pasado por el estudio y que tiene un videoclip pendiente de estreno

Puedes ver el documental 'La Húngara. Toma que toma' de Mediaset Infinity, completo y en abierto, aquí

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“Y de repente, el príncipe de mi casa se convirtió en rey”: así anunciaba en su cuenta de Instagram el debut de Mohamed, su ‘hijo adoptivo’ y el último en llegar a la familia. Sonia Priego, a la que todos conocemos como La Húngara, lleva dos décadas dedicada en cuerpo y alma al flamenco y nos ha regalado temas muy personales, además de colaborar con grandes como C. Tangana, pero ahora es Mohamed quien ha decidido seguir sus pasos.

Lo vio por primera vez en una playa de Chiclana

La Húngara contó hace uno años a Jorge Javier Vázquez cómo conoció al pequeño: ella estaba en Chiclana disfrutando de la playa junto a su hija. La pequeña quiso hacerse unas trenzas en uno de esos puestecitos en los que mujeres africanas realizan estos peinados tan veraniegos. Pues bien, la mujer senegalesa que se las hacía llevaba a su bebé de seis meses colgando de uno de esos pañuelos portabebés en los que suelen transportarlos. Sonia se enamoró de aquel pequeño, y se lo quiso llevar un rato con ella para que no pasase calor: “Yo le dije: ‘Por favor, ¿tú me dejas cogerlo?”, explicó en el programa, y añadió: “Recuerdo que yo lo cogí… y ya no podía soltarlo”, confesaba.

Pasó todo el verano en Chiclana llevándoselo un rato y devolviéndoselo después a su madre. Pero el verano terminó y, como no quería separarse de él, le dijo a esta que ella era una cantante famosa en España, y que podía hacerse cargo de él. Desde entonces, Mohamed pasa algunas temporadas con la cantante, como fines de semana, vacaciones, navidades… El joven llama a su madre biológica “mamá Nobu” y a La Húngara “mamá Sonia”. Para sus hijas, Laury y Sonia, “es su hermano chico”.

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Lo que se sabe sobre el debut musical de Mohamed

El 30 de mayo tuvo lugar el festival GRX La Feria, que organizó en Granada Lola Índigo. Allí, La Húngara y Mohamed dieron la primicia. Fue en el streaming que hizo Illo Juan, un famoso youtuber, previo al festival. En él, Illo Juan charló con madre e hijo, y revelaron que a Mohamed le gusta tanto la música que ya ha estado en el estudio grabando sus primeros temas. “Ahora ha grabado un temita con su hermano”, contaba la artista. “Y la semana que viene grabamos su primer videoclip”. Es decir, si todo ha ido como debería, en los primeros días de junio Mohamed rodó el clip de su primer tema en Sevilla.

Según fuentes cercanas a la cantante consultadas por la web de 'Informativos Telecinco', Mohamed está llevando su faceta musical "a su forma y el lanzamiento será en breve". También señalan que el joven de 13 años ha compuesto su propia música, que definen como "música moderna", y que está alejada del género que trabaja su madre.

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Con todo ello, el nuevo artista de la familia, se suma así al arte de su madre y de sus hermanas, Laury y Sonia O’Hara, que ya han colaborado en distintas ocasiones con su madre. Recordemos que La Húngara tuvo a su primera hija con 15 años, y que la menor nació siete años después. Laury ya le ha dado dos nietos a su madre, Manuel y León.

Mohamed, a quien podemos ver a menudo en el Instagram de La Húngara, es un adolescente que, aunque parece tímido, ha estado presente también en el escenario junto a su madre. De hecho, en alguna ocasión la artista ha cantado ante el público el tema que le dedicó, 'Te como tu cara'.