Alberto Rosa 19 NOV 2025 - 18:20h.

Luis Mengual, ingeniero valenciano, ha logrado batir su propio récord anterior de 2,218 segundos, conseguido en 2019

Vitomir Maricic, el croata que ha pulverizado un récord Guinness aguantando 29 minutos y 3 segundos bajo el agua en apnea estática

Compartir







Fue en junio de 2019 cuando Luis Mengual consiguió con su kart eléctrico batir el Récord Guinness de aceleración de 0 a 100 km/h en solo 2,2 segundos. Parece que aquella marca no fue suficiente para este ingeniero valenciano y se propuso superarla. El 24 de agosto de 2023, en Chiva, Valencia, consiguió ponerse a 100 km/h en 1,866 segundos.

Una auténtica hazaña con la que el valenciano ha conseguido que su nombre vuelva a figurar en el Libro Guinness de los Récords, que este 2025 cumple 70 años. Toda una historia de superación motivada por su pasión por la velocidad, que viene desde hace mucho tiempo.

“Es parte de mi ADN, combinado con mi lado ingeniero”, explica Mengual a la web de Informativos Telecinco. El ingeniero cuenta que siempre quiso “hacer algo espectacular” y es evidente que lo ha logrado.

Un difícil reto "técnica y económicamente"

“Tras un desaire profesional con Tesla Motors, decidí hacer un vehículo que acelerara no solo más rápido, sino el más rápido”, detalla. Hay que destacar que el kart es con el que Luis Mengual ha superado su propio récord es un prototipo, algo que afecta directamente a la experiencia de pruebas.

PUEDE INTERESARTE Un español se convierte en el hombre con más Récord Guinness de toda la historia: ha conseguido 100 títulos

“Acelerar en menos de dos segundos significa más de 2Gs de aceleración, pocos viven esas aceleraciones y no es fácil acostumbrarte al principio. Sobre todo, cuando es un prototipo y vuelas a ras del suelo”, señala.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cuenta Mengual que se propuso bajar la barrera de los dos segundos de su primer récord, “algo difícil técnica y económicamente, pero lo pasión puede con todo”, destaca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Miles de intentos y un accidente

Un auténtico reto que no llegó solo. Hasta “5.000 lanzadas en banco de motores y cientos de lanzadas en pista más incontrolables horas en el box programando la electrónica o ajustando la mecánica” fue la antesala de este récord. Y no solo eso. Luis Mengual cuenta que sufrió un peligroso accidente durante una exhibición.

“Un accidente en la recta del circuito Ricardo Tormo a casi 170 km/h durante una exhibición acabó con toda la aerodinámica en el cubo de la basura, pero aquí estamos que es lo importante”, responde al ser preguntado por el camino hasta llegar al récord.

Si Mengual tuviera un presupuesto ilimitado, confiesa que su próxima máquina de correr sería un monoplaza o MotoGP. “Me siento cómodo construyendo todo tipo de vehículos o aeronaves rápidos y divertidos, peros si me das a elegir, serían esos”, apunta.

En busca del tercer récord Guinness

Cabe destacar el mérito que hay detrás del récord de Luis, ya no solo por lo que supone en sí alcanzar ese nivel de aceleración, sino por la falta de apoyo que ha tenido. Aún así, se muestra confiado y va a por su siguiente Récord Guinness. “Si la barrera de los dos segundos fue posible, ¿por qué no la de un segundo? ¡Se busca apoyo económico!”, concluye.

La nueva edición de los ‘Guinness World Records 2026 incluye 2.897 logros increíbles de todo el mundo, con más del 80% nuevos y actualizados para este año. España ha registrado 14 nuevas marcas en esta última edición, que culmina las celebraciones del 70º aniversario de los Récords Guinness.