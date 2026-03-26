Alberto Rosa 26 MAR 2026 - 19:00h.

Tras casi tres meses siendo obligatoria, los agentes pueden multar según se lleve o no la baliza homologada o no se use en caso de avería

Todos los cambios en el mundo del motor que se activan en enero de 2026: balizas, etiquetas y nuevas normas

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Desde el 1 de enero de 2026, la baliza de emergencia V16 conectada y homologada es el único elemento válido para señalizar averías o accidentes en carretera en España, reemplazando definitivamente a los triángulos tradicionales. Una implementación que no ha sido nada fácil y que requirió de 'un periodo de gracia' en el que, tal y como aseguró el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no se ha hecho "una política de controles aleatorios".

Sin embargo, ese periodo de advertencias ha finalizado y la DGT ya ha confirmado que los agentes están autorizados a multar a los vehículos que no dispongan de la baliza homologada. La implementación de este sistema no ha estado exenta de polémica y, a día de hoy, siguen las dudas entre muchos conductores.

En primer lugar, las sanciones. No llevar o no activar una baliza V16 conectada en caso de avería o accidente puede suponer una multa al considerarse un incumplimiento de la obligación de señalización. Carlos Garrido, portavoz del fabricante OSRAM, advierte de otros motivos de multa relacionados con el uso incorrecto de la baliza.

"Cuanto mayor es el riesgo generado para los demás usuarios de la vía, mayor es la responsabilidad y, por tanto, la sanción”

“Utilizar dispositivos sin homologación válida o caducada, no disponer de una conectividad activa, colocar la baliza en una posición con baja visibilidad o activarla fuera de una situación real de emergencia puede suponer sanciones”, apunta Garrido a la web de 'Informativos Telecinco'.

Multas de 80 a 200 euros

El importe de estas sanciones va de los 80 a los 200 euros, en función de la situación. No disponer de la baliza en el vehículo o utilizar un dispositivo sin la homologación exigida se consideraría una infracción leve. “Las sanciones más elevadas, de hasta 200 euros, se aplican a los incumplimientos en situaciones de riesgo real: no activarla, hacerlo con retraso, colocarla incorrectamente o tener la conectividad inactiva en el momento en el que el vehículo está inmovilizado. Cuanto mayor es el riesgo generado para los demás usuarios de la vía, mayor es la responsabilidad y, por tanto, la sanción”, añade Garrido.

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En el caso de las infracciones leves, de 80 euros, pueden ser reducibles al 50% por pronto pago. “Esa es la vía que se está aplicando en la mayoría de las denuncias actuales”, señala Andrea Gullo, del departamento jurídico de Pyramid Consulting, consultora especializada en recursos y gestión de multas.

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La experta señala que cuando la infracción se conecta con la obligación de llevar la baliza en el vehículo, al tratarse de un elemento incluido dentro de los accesorios obligatorios, el enfoque cambia. “Ahí ya no se trata de cómo se utiliza el dispositivo, sino de si el vehículo cumple con la dotación exigida por la normativa, lo que puede encajar en un marco sancionador diferente y potencialmente superior”.

“No es lo mismo no usar correctamente la baliza en un momento concreto que no disponer de ella a bordo. En el primer caso, la infracción se vincula a una conducta puntual del conductor. En el segundo, se trata de un incumplimiento estructural relacionado con las condiciones del vehículo”, advierte la especialista de Pyramid Consulting.

¿Qué hacer si la baliza deja de funcionar en carretera?

Otra de las dudas que surge entre los conductores es qué hacer en caso de que la baliza deje de funcionar en la carretera. Lo primero es no exponerse al tráfico innecesariamente, pero la mejor repuesta a esta pregunta es la prevención. Tal y como señala Andrea Gullo, “si la baliza no funciona en el momento en el que debe emplearse, la situación puede ser jurídicamente equiparable a no disponer de ella o a no utilizarla, ya que la finalidad de la norma no se cumple”.

Cabe recordar que la V16 es un dispositivo dependiente de batería y mantenimiento, por lo que implica que su funcionamiento esté garantizado en todo momento, en especial al tratarse de un elemento de uso ocasional. Por ello, se recomienda no dejar la pila conectada en todo momento, para asegurar su carga.

¿Cómo saber si la baliza cumple la normativa?

Carlos Garrido, de OSRAM, dice que hay “tres comprobaciones sencillas” que cualquier conductor puede hacer por su cuenta para comprobar si su baliza cumple con la normativa. “La primera consiste en verificar que tanto en el envase como en el dispositivo aparezca la nomenclatura V16 IoT o la indicación expresa de que se trata de una baliza conectada a la plataforma DGT 3.0.”, señala.

“La segunda es comprobar, al abrir la baliza, que existe un número IMEI único, del mismo tipo que el de los teléfonos móviles, que identifica de forma exclusiva cada unidad”, añade. Por último, es importante asegurarse de que el dispositivo cuenta con la homologación oficial vigente. “Si no cumple con estos requisitos, el conductor está expuesto a una sanción, aunque crea estar señalizando correctamente”, concluye el portavoz de OSRAM.