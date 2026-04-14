David Soriano 14 ABR 2026 - 20:00h.

Ibiza ha endurecido su legislación desde 2024, limitando el número de vehículos particulares que pueden acceder a la isla y prohibiendo el estacionamiento en suelo rural

La DGT marca un nuevo récord histórico al superar los 6,1 millones de multas en 2025: los territorios donde más se sanciona

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El precio creciente del alquiler vacacional ha llevado a muchas personas a considerar viajar con autocaravanas y otro tipo de vehículos-vivienda. Sin embargo, en los últimos años se ha endurecido la legislación municipal para perseguir ciertas infracciones, especialmente las relacionadas con estacionamientos y acampada en lugares no habilitados para ello.

Qué infracciones se cometen al acampar en Ibiza

La Ley 5/2024, de 11 de noviembre, de control de la afluencia de vehículos en la isla de Ibiza para la sostenibilidad turística, delimitó el número máximo de vehículos que pueden acceder a territorio insular durante la temporada veraniega, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, tratando de poner un límite al incremento de vehículos que había a causa del turismo.

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Por ejemplo, de cara a este 2026 ya se ha votado fijar en 17.668 vehículos diarios de no residentes el techo máximo de circulación diaria durante el período de limitación (14.000 vehículos diarios de alquiler sin conductor y 3.548 vehículos diarios de particulares que accedan a la isla desde los puertos de Barcelona, Denia, Valencia o Palma de Mallorca, lo que implica una reducción de 2.500 vehículos respecto a 2025.

Además, el mismo documento recoge una serie de prohibiciones especialmente destinadas a los vehículos tipo autocaravana, que permiten pernoctar en ellos. Si echamos un vistazo a lo que figura en la disposición adicional tercera, el reglamento establece que “en orden a evitar la proliferación de vehículos a motor estacionados en determinados lugares por largas temporadas y que son empleados, en la práctica, para la acampada y pernocta, se prohíbe el estacionamiento prolongado de vehículos a motor en el suelo rústico de la isla fuera de los aparcamientos de uso público existentes y especialmente habilitados a tal efecto”.

El concepto de estacionamiento prolongado, para que no haya dudas al respecto, está fijado en quedarse estacionado en la misma ubicación más de tres días. Además, “queda prohibida la acampada y pernocta con vehículos a motor en el suelo rústico de la isla de Eivissa fuera de los campamentos de turismo legalmente existentes” y “queda prohibido cualquier tipo de estacionamiento de vehículos a motor en el suelo rústico de la isla de Eivissa que no dispongan de la acreditación de entrada y/o permanencia en la isla que regula esta ley”.

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Estas normas no son exclusivas de Ibiza, sino que otras islas de Baleares han adoptado medidas similares, tanto de limitar el número de vehículos que pueden entrar en ellas en temporada alta, como la obligación de registrarlos y la prohibición de pernocta. La queja de muchos usuarios de estos vehículos tiene que ver con el hecho de que un estacionamiento que no cumpla el criterio de los más de tres días para considerarse prolongado podría permitir pasar una noche en la autocaravana o vehículo-vivienda (furgonetas camperizadas, etcétera).

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Sin embargo, el criterio de la ordenanza municipal es claro al respecto y exige que, para conceder el visto bueno al acceso este tipo de vehículos, cuenten con una reserva en alguno de los campings autorizados de la isla. De esta forma, se trata de acabar con comportamientos abusivos que se realizaban en el pasado, en el que estos vehículos se mudaban a terrenos naturales de forma descontrolada, impidiendo el acceso a otros usuarios y alterando el uso previsto del terreno.

Hasta 40.000 euros de multa por saltarse la Ley de autocaravanas

El ejemplo de Ibiza tiene que ver con haber sido la primera en aplicar el reglamento vigente para multar a quienes no cumplen con la normativa aplicable. El pasado verano de 2025, el Consell Insular d’Eivissa multó a una autocaravana por dos infracciones: circular por la isla sin autorización de entrada y haber estacionado en suelo rústico sin permiso.

Tal y como expresó el conseller de Territorio y Movilidad, Mariano Juan Colomar, la caravana fue “denunciada por incumplir la ley de limitación de vehículos: ni reserva de cupo, y estacionada irregularmente en suelo rústico. Las vistas a la puesta de sol saltándose las leyes territoriales le saldrán caras. Decididos a regular los flujos y asegurar el equilibrio”.

Estas infracciones pueden llegar a ser realmente caras. Incumplir la obligación de limitación de la entrada de vehículos durante los meses de temporada alta, al no haber registrado correctamente el vehículo en la plataforma ibizacircular.es, pagando además las tasas diarias de circulación (un euro al día).

No haber realizado este trámite significa que el vehículo estaba de forma ilegal en la isla Pitiusa y puede suponer hasta 10.000 euros. Esa es precisamente la cantidad mínima por el otro agravante de la infracción, aparcar en suelo rústico, pernoctando o no, conlleva sanciones administrativas con multas económicas entre 10.001 y 30.000 euros. Sumando ambas afrentas, podría suponer una multa total de 40.000 euros.